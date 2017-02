Tiroteio termina com um ferido após perseguição

Três suspeitos em um carro, de cor prata e placa não informada, trocaram tiros com supostos policiais civis, na noite desta quarta-feira (1º), durante uma perseguição. Um dos integrantes da quadrilha, que vestia a farda de uma empresa de segurança, foi baleado. O caso aconteceu na frente de um supermercado, localizado na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, que preferiram não se identificar, o carro dos suspeitos estava em alta velocidade e era perseguido por outro carro, modelo Gol, de cor vermelha e placa não identificada. Houve a troca de tiros e eles foram interceptados.

Homens armados saíram do Gol e isolaram a área. Ninguém podia se aproximar do local. Eles se identificaram como policiais civis e colocaram o homem baleado, uma mulher loira e um outro suspeito dentro do veículo.

“Foi tudo muito rápido e houve correria. Os homens armados chegaram e pediram para todo mundo sair. Ninguém teve coragem de pedir as identificações deles, mas eles disseram que eram policiais civis”, relatou um vendedor.

O carro usado pelo trio foi conduzido por um dos “policiais”. A informação repassada no local era de que o trio estava envolvido em diversos assaltos na cidade.

A reportagem entrou em contato com a 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atua na área, que informou que o caso estava sendo investigado por policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que estão investigando os suspeitos por envolvimento em roubos e a participação de possíveis fugitivos do sistema prisional do Estado. A assessoria de imprensa da instituição foi procurada, mas o expediente já havia sido finalizado.

Bruna Souza

Com informações de Isac Sharlon

EM TEMPO