Tiroteio que resultou em sumiço de delegado terá reconstituição na segunda

Uma reconstituição do tiroteio que resultou no desaparecimento do delegado Thyago Garcez, 30, deve acontecer, na próxima segunda-feira (19), segundo o secretário de Segurança Pública (SSP), Sérgio Fontes.

O delegado segue desaparecido, desde a última segunda-feira (5), quando trocou tiros com traficantes colombianos na comunidade Paraná do Padre, município de Coari (a 363 quilômetros da capital). “A reconstituição é essencialmente importante para analisar o fato como um todo. Para esclarecer o que aconteceu e ajudar nas investigações das circunstâncias do desaparecimento do delegado. Estamos tentando fazer com que ela ocorra na segunda, onde três peritos serão levados para levantar as provas técnicas, assim como todos os envolvidos, como os cinco policiais e dois civis”, informou.

Ao ser perguntado se as ameaças que Thyago sofria e a conduta dos policiais que estavam com ele estão sendo investigadas, Sérgio Fontes afirmou que tudo está sendo investigado.

Ontem, seis policiais civis que atuam no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia Fluvial (Deflu) foram deslocados ao município de Coari, distante 363 quilômetros em linha reta da capital, para reforçar as buscas pelo delegado Thyago Pereira Garcez Bastos.