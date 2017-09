Tiroteio no Centro de Convivência do Santo Antônio deixa assaltante ferido

Um dos suspeitos foi belado e socorrido pelo Samu – Divulgação

Ao menos dois homens ficaram feridos, na noite desta segunda-feira (4), durante um tiroteio no Centro de Convivência da Família Magdanela Arce Daou, localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Um dos assaltantes, identificado como Charles Gomes Freitas, 28, foi baleado com um tiro na perna. O comparsa dele, ainda não identificado, conseguiu fugir.

De acordo com um vigia do local, que preferiu não ter o nome divulgado, a dupla tentou render o segurança do estacionamento e roubar a arma.

“Ele percebeu a atitude suspeita da dupla, que já estava rondando aqui o local antes da abordagem. Quando eles se aproximaram do portão do estacionamento, anunciaram o assalto e pediram a arma. Só que nesse momento um policial a paisana viu tudo e trocou tiros com os assaltantes”, informou a testemunha.

Um dos suspeitos foi baleado e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele. O outro suspeito, que estava armado, fugiu.

A moto, utilizada pelos assaltantes, foi apreendida pela polícia. Esta não é a primeira vez que um segurança é vítima de uma tentativa de assalto no centro de convivência. Além disso, o local é alvo de constantes denúncias sobre a falta de segurança.

De acordo com o relato de alguns frequentadores, grupos armados já entraram no recinto e levaram pertences, como celulares e bolsas de cidadãos que utilizam o espaço para a prática de exercícios e ensino, pois no local são ofertados cursos profissionalizantes do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

A reportagem tentou contato, por telefone, com o oficial de supervisão de área da 5ª Cicom, porém não houve retorno.

