Tiroteio no Centro assusta moradores na madrugada deste sábado

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para uma ocorrência, por volta de 2h da manhã desse sábado (10). O caso, segundo o chamado, envolvia um tiroteio na rua Barroso, no Centro da cidade. De acordo com os policiais, ao chegarem ao local, não havia mais movimentação sobre o caso, nem mesmo possíveis vítimas.

Segundo o aspirante Paulo Garcia, os policiais de plantão ouviram testemunhas que estavam próximas ao local. Elas disseram aos policiais que os tiros foram disparados de dentro de um carro, ainda não identificado.

Garcia informou ao EM TEMPO que havia pessoas na rua quando os ocupantes do carro dispararam os tiros. “Ao chegarmos ao local, poucas pessoas quiseram falar conosco e dar mais detalhes do ocorrido, porque estavam com medo”, explicou o aspirante.

