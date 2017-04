Tiroteio na Zona Sul pode estar relacionado a mortes na UPP

Um tiroteio na noite desta sexta-feira (7), por volta das 20h, causou pânico nos moradores do beco São Domingos, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Nas redes sociais, circularam imagens de três rapazes, aparentemente, mortos, mas não houve confirmação das polícias Militar e Civil sobre os crimes.

Segundo relatos de moradores, bandidos fortemente armados, em dois carros, de características não identificadas, percorreram uma grande extensão de um rip rap, naquela região, em busca de um suposto traficante – que é irmão de dois detentos assassinados nesta sexta, dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

Uma moradora, que não quis ser identificada por temer represálias, informou à reportagem que a comunidade é tranquila e não há indícios de criminalidade, mas que, por causa das mortes na UPP, os moradores da região estão vivendo horas de horror e tensão.

“Foram muitos tiros, acredito que mais de 20. Está circulando um boato de que estavam atrás de um traficante, conhecido como ‘Faisca’, que é irmão do Leonardo Almeida de Souza, o ‘Leleco’, e do ‘Formiguinha’, assassinados hoje a tarde na UPP. Mas são informações que a gente não sabe confirmar ao certo, pois todo mundo aqui tem medo de falar e acabar morrendo. Todos esses que eu citei, são envolvidos com o tráfico de drogas”, informou a moradora.

Outro morador da região, que também preferiu não ser identificado, informou que a ação está relacionada pela disputa do comando do tráfico de drogas na região. “Esses três irmãos eram que comandavam o tráfico aqui na comunidade. Dois morreram mais cedo no presídio e vieram atrás do terceiro, porque a intenção é tirar o comando do tráfico dessa família”, relatou.

Desde às 20h30 até às 23h, policiais militares das 2ª e 7ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), patrulhavam a área no intuito de colher maiores informações sobre o caso, porém, por conta da falta de comunicação por parte de moradores da região, nada foi confirmado.

O Instituto Médico Legal (IML) negou qualquer chamado de remoção de vítima de tiroteio naquela região da cidade. A polícia não descarta a possibilidade do possível traficante e alvo da ação criminosa, estar sendo escondido por familiares, que temem que o pior aconteça.

Mortes na UPP

Um suposto desmembramento da ‘Família do Norte’ (FDN) e, consequentemente, a briga pelo poder da facção pode ter sido o motivo das seis mortes que ocorreram ao longo desta sexta-feira (7), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). A informação é de uma autoridade policial que preferiu não se identificar.

A lista divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) indica os seguintes nomes: Janderson Araújo da Silva, (vulgo ‘Boca Rica’) da galeria 3, cela 08; Leonardo Almeida de Souza da galeria 1, cela 06; Marcos Henrique Neves de Lima da galeria 2, cela 06; Tiago de Araújo da galeria 3, cela 03; Felipe Xavier Oliveira da galeria 03, cela 03 e Felipe Gonçalves Marques da galeria 03, cela 05.

Nas redes sociais circulam imagens de três rapazes que, supostamente, foram baleados durante o tiroteio, porém a informação não foi confirmada pelas policiais Civil e Militar que, até a divulgação desta matéria, informaram não ter conhecimento sobre os crimes.

