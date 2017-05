Tiroteio entre Rocam e FDN termina com três presos e um morto

Por volta das 12h desta terça-feira (23), três integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) foram presos e outro foi morto durante tiroteio com a polícia, no Conjunto Canaranas, Rua das Marrecas, Zona Norte de Manaus.

Segundo o policial, a equipe chegou até a casa, onde acontecia uma reunião dos criminosos, após receber informações através de uma denúncia anônima. Quando os policiais chegaram ao local, um dos suspeitos reagiu e deu início a troca de tiros.

Durante a ação, um indivíduo conhecido como “Curupirinha” foi atingido. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e foi levado na viatura da Rocam para o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu logo depois de chegar à unidade de saúde.

“Curupirinha” tem três passagens pela polícia.

O caso foi registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Laize Minelli

EM TEMPO