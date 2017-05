Tiroteio em ruas da Raiz deixa dois mortos e um ferido

Um tiroteio, na noite desta quinta-feira (4), no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, deixou, ao menos, dois homens mortos e um ferido. A polícia acredita que os crimes tenham ligação com o tráfico de drogas na região.

De acordo com um cabo PM, R. Pereira, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o tiroteio aconteceu, por volta das 21h, em algumas ruas do bairro.

“As informações preliminares é de que, pelo menos, dez pessoas, saíram de três veículos, ainda não identificados, percorreram a pé algumas ruas e começaram a atirar. No total, três homens foram baleados, sendo que dois morreram na hora”, informou.

Para os PMs, testemunhas informaram que o grupo de homens, encapuzados e usando roupas escuras, iniciou o tiroteio na rua Independência, onde um homem, identificado até o momento pelo apelido de “Agamenon”, foi assassinado. Outro homem, ainda não identificado, que estava próximo de Agamenon, também foi baleado.

O segundo homem baleado foi socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado grave para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde passa por procedimentos cirúrgicos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo testemunhas, o sobrevivente foi baleado com três tiros, sendo que um dos disparos atingiu a cabeça. Em seguida, os criminosos balearam outro homem identificado, como Luiz Henrique Zaguly Feitoza, 24.

“Ele morreu na ponte do peixe, próximo ao Prosamin da Cachoeirinha. É uma região conhecida como ponto de comercialização de drogas. Algumas pessoas contaram, em depoimento, que ele é usuário de entorpecentes, mas ainda é cedo para afirmar se ele tem ou não ligação com o tráfico”, contou o cabo R. Pereira.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), esteve nas duas cenas dos crimes, onde os dois homens foram assassinados. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) acompanhou os procedimentos de rotina no local e deve investigar o caso.

Nova troca de tiros

Após a chegada da nossa equipe de reportagem e com a presença de policiais militares na Ponte do Peixe, novos disparos de arma de fogo foram ouvidos. Na ocasião, houve correria e algumas pessoas chegaram a ser pisoteadas. Por sorte, não houve novas vítimas. Na ocasião, o cabo R. Pereira solicitou apoio, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para que novas equipes fossem deslocadas para o local.

Isac Sharlon

EM TEMPO