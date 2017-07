Tiroteio em boca de fumo e perseguição policial deixam 2 mortos e 4 presos em Manaus

Os suspeitos foram presos e encaminhados para o 6º DIP | Divulgação

Dois homens morreram e quatro foram presos durante uma ação da Rocam que começou com um confronto entre traficantes e terminou em uma perseguição com troca de tiros na noite desta quinta-feira (13) em Manaus.

A primeira vítima foi José Costa da Silva, de 45 anos, que foi morto com três tiros em um conflito entre traficantes no Amazonino Mendes. A segunda vítima foi um homem ainda não identificado, morto após trocar tiros com PMs na avenida Camapuã, Cidade Nova, Zona Norte. Marcelo Bernardo Lopes, Josué Rosa, Diego Santos e Paulo Vitor Cassemiro foram presos com armas e um carro roubado.

A Policia Militar informou que uma equipe da Rocam foi acionada por moradores do Amazonino Mendes, que denunciaram uma troca de tiros. Ao chegar no local, os PMs avistaram um veículo roubado, modelo Siena de cor prata. Em seguida o veículo fugiu em alta velocidade.

Os policiais iniciaram uma perseguição, até que o Siena colidiu contra uma van, perto do T4. Cinco homens saíram do veículo. Um deles correu e atirou na direção dos policiais. Em outra troca de tiros, Paulo Vitor foi baleado no peito e no braço direito. O suspeito usava um colete a prova de balas e ficou apenas ferido. O homem que atirou contra os policiais foi atingido por quatro disparos, sendo dois na cabeça, e morreu no local.

Dentro do veículo foram encontradas uma pistola Ponto 40, duas pistolas 9 milímetros e uma espingarda calibre 16, além de diversas munições. Marcelo, Josué, Diego e Paulo Vitor foram encaminhados ao 6º DIP.

