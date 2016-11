Tiroteio em balneário termina com rapaz morto e adolescente de 13 anos ferida

Um jovem de 18 anos, identificado como Rafael Albuquerque, foi assassinado na madrugada desde domingo (13), por volta das 3h, enquanto participava de uma festa nas dependências de um balneário, localizado no Ramal da Prainha, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o rapaz faleceu após ser atingido com um tiro no peito. Na ocasião, uma adolescente de 13 anos ficou feriada após ser atingida com um tiro no pé.

De acordo com a mãe do jovem, Valéria Albuquerque, o estudante estava na companhia dos amigos quando foi atingido pelo disparo. “Acredito que o tiro era pra acertar outra pessoa. Tanto é que, além do meu filho ter sido atingido, uma moça também foi feriada com outro disparo. Ele era um rapaz bom, gostava de sair, mas não fazia mal a ninguém”, revelou.

Para a equipe de policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motivo da morte pode estar ligado à uma confusão generalizada nas dependências no balneário. O principal suspeito é apontado por testemunhas como sendo o jovem Roni Oliveira, que está sendo procurado pela polícia para prestar esclarecimentos.

A menor foi levada consciente para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Abdel Aziz, Zona Norte. Segundo informou a equipe médica que atendeu a adolescente, o quadro de saúde dela é estável.

Uma equipe de peritos do Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local do crime para realizar a remoção do corpo de Rafael. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

