Tiroteio e pânico em shopping da Zona Centro-Sul de Manaus

Centenas de pessoas entraram em desespero, na noite desta quarta-feira (26), após um tiroteio dentro de um shopping na Zona Centro-Sul de Manaus. Alguns frequentadores do centro de compras ficaram presos dentro de lojas e restaurantes.

Segundo testemunhas, cinco homens são suspeitos de estarem envolvidos em um possível roubo a uma joalheria dentro do shopping. “Eles estavam armados e todos vestiam roupas pretas”, contou um lojista, que preferiu não ter o nome divulgado.

Uma cliente, que estava com a família, correu para dentro de outra loja e só saiu quando o tiroteio parou. “Estava com meus filhos e simplesmente todo mundo começou a correr para fugir. Nunca pensei que passaria por essa situação. Você não sabe o que é ter o medo de levar um tiro, que não sabe de onde vem”, disse uma advogada, que também preferiu não se identificar.

PMs no local do crime – Bruna Chagas

Não há informações sobre as identidades dos criminosos. A reportagem teve acesso as imagens em que mostram estilhaços de vidro em vitrines de lojas.

Ainda de acordo com testemunhas, os assaltantes foram direto para a joalheria e depois saíram disparando aleatoriamente até fugirem pela saída do shopping na avenida Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife). Não houve feridos.

Um empresário, que preferiu não ter a identidade revelada, informou à reportagem que ouviu três disparos de arma de fogo e, em seguida, ele e as outras pessoas que estavam na praça de alimentação correram em direção às cozinhas dos restaurantes.

A polícia foi acionada para o local, onde isolou a área e proibiu o acesso da imprensa e curiosos.

A assessoria do centro comercial confirmou, por meio de nota, o assalto em uma das lojas do empreendimento. “A Policia Militar foi imediatamente acionada e o shopping está colaborando com as autoridades para acompanhamento da investigação e esclarecimento dos fatos. Não houve feridos e ainda que o empreendimento funciona normalmente”, disse o comunicado.

