Tiroteio deixa um morto e seis feridos em Manaus durante luta de José Aldo

O vigilante Wendel Ribeiro do Nascimento, de 39 anos, foi executado com 17 tiros na noite deste sábado (3), na rua Salva Terra, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. De acordo com os moradores da área, no momento do tiroteio, pelo menos seis pessoas também ficaram feridas.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 23h30, quando Wendel estava acompanhado de um amigo, que não foi identificado. Os dois estavam perto de outros moradores do bairro que estavam reunidos para ver a luta de José Aldo pelo UFC.

De acordo com a polícia, quatro homens armados chegaram ao local em um carro, modelo Renault Sandero, de cor prata e placas não identificadas. Os suspeitos fizeram diversos disparos contra Wendel e o amigo dele, que conseguiu fugir.

“O Wendel também tentou correr, mas foi baleado e caiu. Mesmo com a vítima no chão os homens foram pra cima dele e dispararam várias vezes”, contou uma testemunha.

“Os dois eram alvos dos suspeitos, mas como eles correram para tentar fugir, os tiros acabaram acertando muitos inocentes que estavam se confraternizando”, contou um morador do bairro, que não quis se identificar.

Ainda segundo os moradores do Nova Esperança, pelo menos seis pessoas ficaram feridas. As vítimas foram levadas pelos vizinhos para unidades de saúde da capital. “Alguns foram levados para o SPA do Alvorada, outros para o SPA Joventina Dias, a maioria foi atendida e liberada. Temos informações que três ainda estão internados no Hospital Pronto-socorro (HPS) 28 de Agosto”, contaram.

Nossa equipe localizou os familiares de dois servidores públicos que ficaram feridos no tiroteio. Segundo eles, as vítimas estão em estado grave na UTI do HPS 28 de Agosto.

“O namorado da minha mãe levou um tiro no peito e outro no braço. Ainda na madrugada ele passou por uma cirurgia e continua internado”, contou uma mulher que não se identificou com medo de represálias.

“Meu pai foi baleado com três tiros no tórax, minha mãe está com ele no hospital e ele está mal”, contou o filho de uma das vítimas.

Ainda segundo os moradores, várias cápsulas de munição de pistola ponto 40, de uso exclusivo das polícias, foram recolhidas pelos peritos.

Até a publicação desta matéria o estado de saúde das vitimas feridas não havia sido divulgado. O corpo do vigilante foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a família não foi encontrada para comentar o caso.

O crime foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO