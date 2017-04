Tiros deixam um morto e outro ferido; família acredita em crime por engano

O autônomo Michael Rosa da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros e Elias Silva dos Santos, 21, ficou gravemente ferido após ser baleado por volta das 20h30 da noite deste sábado (22). As vítimas trabalhavam em uma banca de churrasco, na rua Efraim, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, quando dois homens chegaram em um carro modelo Strada de cor cinza e portas preta e fizeram os disparos de dentro do veículo.

“Os homens atiraram e acertaram o Michel que estava de costas assando o churrasco. O Elias correu para dentro da casa. Os suspeitos desceram e foram atrás dele, ele foi baleado dentro do banheiro e depois os homens fugiram no carro.”, disse uma testemunha que preferiu não ter o nome divulgado.

Michael não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. O corpo do autônomo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Elias foi socorrido por um vizinho e levado em uma motocicleta até o Hospital Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por cirurgia. Ainda na noite de ontem a vítima foi transferida para o HPS João Lúcio, onde aguarda por um leito na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com a irmã de Elias, que preferiu não se identificar, a vítima não corre risco de morte. A irmã ainda informou que crime pode ter sido um engano e que os suspeitos estariam atrás de um sobrinho de Elias, que teria envolvimento com o assassinato do empresário Alan Wilson Gonzaga Moraes, 29, que foi morto com quatro tiros na rua Jaurú, conjunto Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, no dia 14 desse mês.

“Esse meu sobrinho foi ameaçado porque estão dizendo que ele era suspeito de matar o o cara da net, mas ele é muito parecido com o Michel e o Elias, acreditamos isso aconteceu por engano”, disse a autônoma de 36 anos.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em homicídios e Sequestros.

Daniel Landazuri

EM TEMPO