Tio e sobrinho são presos por tráfico de drogas em Careiro Castanho

Edvan Viana Gomes, 36, e o sobrinho dele, José Filho Rodrigues Viana, 21, acusados de comercializar drogas e fazer uso ilegal de armas de fogo, foram presos, na tarde desta quarta-feira (22), no município de Careiro Castanho (distante 102 km de Manaus).

De acordo como delegado, Danniel Antony, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), tio e sobrinho foram presos em via pública portando 500 gramas de maconha e depois indicaram onde estava o restante da droga e as armas, na residência onde moravam, localizada na Rua Mosqueteiro, região central do Careiro Castanho. Com eles, segundo o delegado, a polícia apreendeu 100 gramas de oxi, 500 gramas de maconha, duas espingardas, de calibre 20 com oito munições, uma balança digital, seis celulares, um tablet e R$ 309.

“Os dois já estavam sendo investigados por conta de diversas denúncias anônimas que recebemos por meio do disque-denúncia 99524-6798, mantido pela DIP, sobre venda de drogas e porte de armas de fogo. Com o apoio de policiais militares fizemos as diligências e localizamos os infratores ainda na rua. Depois indicaram a casa onde estavam morando, em uma residência atrás do estádio municipal. No local encontramos as drogas e as armas e os dois não reagiram à voz de prisão”, informou o delegado do Careiro Castanho.

No final da noite, os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles ficarão presos na carceragem da DIP do município à disposição da Justiça.

