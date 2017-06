Tio e sobrinho de 1 ano e 3 meses são mortos a tiros na Zona Norte

Um grupo foi pego de surpresa por um homem armado que desceu de uma motocicleta e disparou várias vezes na sua direção. O objetivo era executar Alexandre da Silva Maquiné, 30, que foi baleado e morreu ao dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia. O sobrinho dele, de apenas um ano e três meses, estava ao lado do tio e também foi baleado na cabeça. Ele morreu na hora.

O bebê, identificado como Yago da Silva Souza, estava com a mãe no meio da reunião entre amigos e vizinhos, na rua Acaiaca, bairro Santa Etelvina, Zona Norte, quando ocorreu o fato. De acordo com testemunhas, o homem – que vestia uma camisa preta – desceu do veículo e já foi atirando na direção de Alexandre. Houve corre-corre e gritaria.

Após o crime, o homem subiu na moto e fugiu sem ser reconhecido. Nesse momento é que perceberam que Yago também havia sido baleado. As vítimas chegaram a ser levadas ao SPA do Galileia, mas não resistiram aos ferimentos. O bebê morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção dos corpos. Os familiares e vizinhos retornaram para a rua Acaiaca e não quiseram receber a nossa equipe de reportagem e nem comentar sobre o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Bruna Souza e Wal Lima

EM TEMPO