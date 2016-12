Tintas neon e luzes fluorescentes animam nova edição do Rocknbeats Manaus

Marcada por brincar com tintas de neon e luzes fluorescentes, a ‘Rocknbeats Manaus’ chega a sua 10ª edição no próximo dia 7 de janeiro, na Drum House, localizada na rua Emílio Moreira, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.

A temática dessa edição é inspirada no filme “Projeto X”, de 2012, onde um estudante, que sofre bullying na escola, resolve dar uma festa após seus pais saírem em viagem para aumentar sua popularidade, mas ela acaba se tornando viral entre os alunos.

“Como de costume, a Rocknbeats sempre trabalha temas que estão no meio dos jovens. Seja na TV, na moda e até no mundo geek. Nessa nova edição, a proposta é trazer a ideia da típica festa americana”, explicou o produtor local do evento, Óscar Júnior.

Dentre os atrativos da temática, terão algumas tradições americanas como o ‘beerbong’, desafio de quem bebe mais por um funil de borracha, copos vermelhos, e o concurso de Rei e Rainha do Baile. Além disso, uma das maiores novidades da festa é que, além da pista de dança, um karaokê com música Indie e Pop vai animar o segundo ambiente da casa.

Nessa edição, além dos DJs residentes, Óscar e Tonny Aranha, a festa vai trazer dois DJs convidados. O DJ Mateus Forte, que é residente da edição da Rocknbeats em Boa Vista (RR), e a DJ Luana Aleixo, que vai voltar à Rocknbeats Manaus, após ter tocado em duas das primeiras edições na capital. “A ideia de juntar os dois na nossa equipe vem da mistura que eles conseguem fazer quando estão tocando. Vai ter Indie, Pop, Eletrônica, Funk e muito mais”, explicou Óscar.

Com informações da assessoria