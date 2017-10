Times masters de Flamengo e Nacional se enfrentam dia 9 de dezembro

O “Jogo das Torcidas”, disputa entre os times masters de Flamengo e Nacional foi adiado para o dia 9 de dezembro, às 17h, na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, n. 3637. Quem adquiriu os ingressos para a partida de futebol, agendada para o último dia 14 (sábado), poderá utilizar o mesmo bilhete para entrada, na nova data. Os ingressos continuam a venda no site guicheweb.com.br/NacxFlaMasters, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças menores de 3 anos não pagam ingresso.

Estão escalados pelo Flamengo, jogadores de várias épocas como Rondinelli, o Deus da Raça; Adílio, Andrade, Júlio Cesar – Uri Geller e Claudio Adão. Além deles, também completarão o time do “Manto Sagrado”, Nélio, Marquinhos, Jorginho, Bigu, Delacir, Nélio, Zé Carlosm Uidemar e Piá. Pelo Nacional, estarão na disputa, Murica, Fernandinho, Armando, “Falcão do Norte”, Maurinho, Paulo Galvão, Jason, Bendelack, Marinho, Macapá e Sergio Duarte.

O evento está sendo organizado pela empresa Gênesis Marketing do ex-lateral do Botafogo, Josimar.

Ao falar sobre o valor simbólico cobrado para a partida, Marinho Macapá, uma das estrelas do Nacional, comenta que o preço contribui para que as famílias compareçam em peso ao estádio, com as famílias. “É uma oportunidade única para rever grandes ídolos do passado”, disse, ao comentar que esta é um momento ideal para apresentar às feras, que já saíram de campo.

Para fazer bonito na disputa, Macapá revela que ainda haverá mais dois treinos com a equipe, até a data do espetáculo dos gramados. “Estamos com o ritmo de treinos habitual, que serve tanto para nossos amistosos, quanto para esse jogo másters”. Macapá comenta que este será o segundo jogo de estreia do time Nacional Masters e destaca que que será uma sensação gratificante enfrentar uma das equipes com maior torcida na capital amazonense. “Já temos contato com a equipe adversária. Sempre conversamos com eles, após os jogos. Será um prazer rever e jogar contra Rondinelli, Adílio e Nélio”, acrescentou.

Serviço:

O quê: Jogo das Torcidas – Flamengo Master e Nacional Master

Quando: 9/12

Horário: 17h

Onde: Arena da Amazônia

Ingressos: guicheweb.com.br/NacxFlaMasters, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Pontos de venda: Lojas oficiais do Flamengo, no Carrefour de Flores e Shopping Via, Norte bilheteria da Amadeu Teixeira e sede do nacional futebol clube

Informações: 99111-0111

