Time do Osasco chega em Manaus e precisa garantir vitória

O Vôlei Nestlé é literalmente um belo time de voleibol. E em todos os sentidos. A agremiação de Osasco além de ser uma das melhores equipes da Superliga Feminina de Vôlei – está na vice-liderança da competição – chama atenção, também, pela beleza de suas atletas. Entre as musas estão a levantadora Dani Lins, a ponteira Tandara e a líbero Camila Brait. Se não bastassem as brasileiras, o elenco conta com duas atletas servias de “tirar o fôlego”: a ponteira Malesevic e a oposta Ana Bjelica. E todas essas beldades desembarcaram na noite de ontem (5) em Manaus, onde no sábado (7), às 20h, jogam contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano, na Arena Amadeu Teixeira. O duelo é válido pela primeira rodada do returno do torneio nacional.

E os números confirmam que o Vôlei Nestlé não é composto somente por beleza. Contra o adversário foram 21 jogos e 21 vitórias, em duelos válidos pelo Campeonato Paulista e Superliga. Para prosseguir com o retrospecto positivo diante as oponentes, não faltarão apoio por parte de torcedores que são fãs da habilidade, técnica, força, raça e beleza das atletas.

O estudante João Bosco, 17, é um exemplo. Ele é apaixonado por vôlei, e acompanhou a trajetória da medalha de ouro conquistada pela seleção brasileira feminina em Londres 2012. Fã de Tandara, o jovem garantiu o ingresso antecipado e estará na Arena Amadeu Teixeira, para assistir de perto a equipe recheada de estrelas.

“Acompanho a Tandara desde que ela começou a jogar. A história dela é incrível. Apesar de várias lesões ela nunca desistiu dos seus objetivos. Devido a contusão no joelho foi cortada da Rio 2016. Voltou a jogar e com bastante confiança. Já havia vencido as Olimpíadas de 2012 e mesmo assim não deixou as quadras. É sempre persistente e jamais olha para trás. Isso fortalece o laço com os fãs. É um exemplo não somente para a modalidade e também para o esporte. Estou muito ansioso para assistir e estar perto dela. Ainda não caiu a ficha”, disse o torcedor.

Para o estudante de administração Paulo Victor Gomes, 20, que acompanha o time de Osasco desde 2009, quando a equipe passou a ser patrocinada pela Nestlé, Camila Brait é a sua referência no esporte. Fã de carteirinha da atleta, ele afirmou que a jogadora foi injustiçada devido corte da seleção para os Jogos Olímpicos do Rio.

“Ela não merecia o que o Zé Roberto fez. Jogou Mundial e era a mais preparada. Ela se dedicou e deixou de ser mãe para continuar na seleção. Ela vai arrebentar e vai segurar o time do São Caetano lá atrás”, disse.

Com as sérvias Malesevic e Ana Bjelica no time, o Osasco não contará somente com a beleza e técnica brasileira dentro de quadra, mas também com a simpatia e filosofia de jogo europeia. “São muito simpáticas e atenciosas. Elas se comportam muito bem perante a maneira que o povo brasileiro é acostumado a paparicar os fãs”, frisou Paulo.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO