Time do amazonense Celino estreia com derrota na Romênia

Na estreia da fase principal da Uefa Futsal Cup, o amazonense Celino, ala e pivô, da equipe do Luxol St. Andrews, de Malta, não foi muito bem e perdeu para de FC Deva Romênia por 5 a 2, nesta quarta-feira, 11/10. A equipe está no grupo 8, junto com Araz Naxcivan (Azerbaijão) e FC Mostar SG (Bósnia e Herzegovina). O segundo jogo será diante do favorito Araz Naxcivan, nesta quinta-feira (12). O Luxol fecha sua participação na fase classificatória contra o FC Mostar, no sábado (14).

Da Romênia, Celino disse que esperava um resultado melhor na estreia da competição, pois apesar do placar sua equipe teve um bom desempenho em quadra.

“Infelizmente não foi positiva nossa estreia, pois saímos derrotados, mas fizemos um grande jogo, apesar da derrota. A partida foi igual, sendo que no final a equipe do Deva foi mais efetiva e saiu com a vitória”, lamentou e ainda disse que sempre o primeiro jogo é complicado.

“No início pesou um pouco o fator da estreia, mas depois conseguimos controlar essa questão e jogamos bem. Deu até para encarar de igual para igual nosso adversário”, disse.

Sendo a competição na fase classificatória de tiro curto, o jogador amazonense afirmou que agora é tirar de exemplo a derrota e pensar no próximo jogo para conseguir a recuperação na Uefa Futsal Cup.

“É por esse caminho mesmo, não há tempo para lamentar-se, temos que levantar a cabeça e já pensar no próximo confronto, contra a forte equipe do Araz. Não podemos cometer falhar individuais como aconteceu na estreia. Temos que levar isso de exemplo para partida contra o time do Azerbaijão”, citou.

