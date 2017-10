Time de jogador amazonense perde e está fora da Uefa Futsal Cup

Com duas derrotas e já eliminada na primeira fase da principal divisão da Uefa Futsal Cup, a equipe do Luxol St. Andrews, de Malta, em que o amazonense Celino joga nas posições de “ala” e “pivô”, joga neste sábado (14) contra o FC Mostar. Apesar da derrota no jogo desta quinta-feira (12) por 6 a 4, para o Araz Naxcivan (Azerbaijão) e favorito na competição, Celino avalia como positiva sua participação na competição.

“Hoje jogamos contra a equipe favorita ao título da competição e, infelizmente, perdemos. Chegamos a abrir uma diferença de dois gols [2×0], mas perdemos no último minuto do jogo após um gol de contra-ataque e outro porque precisamos tirar o goleiro da linha do gol. Mas, mesmo perdendo, nossa participação foi positiva. Chegar a disputar esse torneio a nível mundial é um feito histórico para o nosso time. Lógico, não é bom perder, mas pela forma como jogamos, de podermos bater de frente com os favoritos da competição, foi algo muito positivo”, destaca o amazonense.

Ainda de acordo com Celino, a equipe entra em campo neste sábado (14) contra FC Mostar (Bósnia) com a sensação de dever cumprido. “É uma competição que pode ser comparada à Championship do futebol. Estamos eliminados, mas vamos entrar em campo e jogar para tentar terminar essa fase da melhor maneira possível. A meta agora é retornamos para Malta, buscar o título da super copa e liga nacional, para voltarmos a disputar no ano que vem a Uefa Futsal Cup”, completa o atleta.

