Time da FDN é assíduo em torneios de futebol amador

Apontada como principal responsável pelas mortes durante a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no último domingo (1º), a facção Família do Norte (FDN) tem uma relação íntima com o esporte. O grupo criminoso sustenta o Manaus Compensão, um dos times mais populares do futebol amador do Amazonas, que costuma atrair mais torcedores que as equipes profissionais do Campeonato Estadual.

O Compensão é assíduo em um tradicional torneio de futebol amador com mais de 40 anos, que reúne 500 times em sua categoria principal e é conhecido como o maior campeonato de peladas do mundo. O time ligado à FDN conquistou o título em duas oportunidades (2006 e 2008) e amedronta adversários dentro e fora de campo.

O time amador tem como principal incentivador Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, comandante da FDN. Em conversas interceptadas pela Polícia Federal (PF), em 2015, o criminoso admitiu ter investido cerca de R$ 320 mil para que o time participasse de um torneio local.

Dentre o movimentado universo do futebol amador no Amazonas, o Compensão é referência de equipe com pesado poder aquisitivo. O dinheiro foi farto enquanto Zé Roberto esteve no Compaj. Com capacidade de investimento, a equipe ligada ao tráfico de drogas conseguiu, por muito tempo, bancar ônibus para torcedores se deslocarem e material de arquibancada, como bandeiras. Mais importante, a agremiação recrutou boa parte dos melhores jogadores disponíveis, pagando bem por partida.

Mas a força da equipe no cenário amador de Manaus parece enfrentar um desafio pontual. Desde que Zé Roberto foi transferido para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná, seguidores deste campeonato amador detectaram uma queda de rendimento da equipe ligada à FDN.

Compensão jogou na elite

As boas campanhas do Manaus Compensão em torneios amadores de Manaus impulsionaram o time da FDN a alçar voos mais altos. A equipe obteve autorização da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e disputou a Série B do Campeonato Estadual, em 2009. E não só disputou como conquistou o título. O troféu veio após duas vitórias na decisão contra o ASA. Na primeira partida, um 3 a 2, no dia 18 de novembro, no antigo estádio Vivaldo Lima. Na ocasião, os gols do Compensão foram marcados pelos atacantes Branco e Garanha (2), e o do adversário pelo centroavante Valdir Papel, que atuou pelo Vasco (RJ).

Na segunda partida da final, também no Vivaldão, o triunfo foi por 2 a 0 com tentos marcados por Djalma e Reginaldo.

O título credenciou o Manaus Compensão a disputar a elite do futebol amazonense, em 2010. No entanto, o time não foi bem e terminou a primeira fase na sexta colocação com 11 pontos, e a fase complementar na quarta colocação no grupo B, alcançando cinco pontos em quatro partidas. No ano seguinte, a agremiação deixou o campeonato e voltou a disputar torneios amadores.