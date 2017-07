Time amazonense de futebol júnior busca ajuda privada para competição na Argentina

Esse torneio internacional é um dos mais prestigiados na categoria infanto-juvenil. Luciana Costa, mãe do goleiro do time, Lucas Gabriel de 16 anos, parabeniza a iniciativa e convida a todos a realizar juntos esse grande sonho. “Meu filho e toda a equipe têm se dedicado bastante, competindo vários torneios aqui como o Neymar Five, o Copa Viva e o campeonato Amazonense de Futebol 7, onde eles foram campeões. Agora é hora de apoiarmos nosso time da casa para representar toda a região norte nesse importante evento”, destaca.

A feijoada beneficente que pretende contribuir financeiramente com o time de 19 atletas, para o custeio de hospedagem e demais despesas, já está com pulseiras à venda no Park Vieiralves e podem ser adquiridas no estabelecimento Roçado Sabores da Terra, no valor de R$ 20,00.

Os convites estarão disponíveis no próprio domingo, no valor de R$ 25. O park está situado na Rua Rio Madeira, n. 710, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.