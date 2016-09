TIM contrata consultor de vendas para Manaus

A TIM está com dez oportunidades para consultor de vendas de médias e grandes empresas para atuar na oferta de serviços de voz e dados para o segmento corporativo. A operadora busca profissionais cadastrados como empresário individual (CNPJ), dinâmicos, com poder de negociação, visão de negócios, com experiência em área de vendas, preferencialmente em telecom. Os interessados devem enviar o currículo para fmrocha@timbrasil.com.br.

Para atuação mais forte na capital manauense, a operadora tem investido em expansão da sua rede 3G e 4G.

A TIM é líder em cobertura 4G no país, alcançando 579 cidades e 64% da população urbana do país. Nos últimos 12 meses, foi registrado um crescimento de mais de 200% no número de clientes da operadora que utilizam a rede de quarta geração, que já somam quase 30% dos usuários de dados.

Estágio

Estudantes de todo o Brasil têm até o próximo dia 11 para se inscreverem no programa de estágio da TIM.

Nessa edição, a operadora selecionará também pessoas com deficiência. São quase 200 oportunidades para estudantes a partir do terceiro período da graduação tradicional ou tecnólogo em cursos de áreas variadas como engenharia, comunicação, direito, administração, dentre outras.

As vagas abertas são para Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Santo André (SP), Curitiba (PR), Brasília (DF), Belém (PA), Recife (PE), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). As etapas da seleção são divididas em triagem de currículos, dinâmica de grupo e entrevista com o gestor da área. As admissões acontecem ao longo de todo o ano.

Para se inscrever, basta acessar o site www.tim.com.br/programadeestagiotim. Na página, também é possível conferir quais são os cursos de graduação e superiores de tecnologia elegíveis.

Além de remuneração compatível com o mercado, a TIM oferece aos estagiários diversos benefícios, como smartphone com plano de voz e internet ilimitada, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e assistência médica e odontológica e folga no dia do aniversário.