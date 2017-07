Tiffany Bradshaw promete agitar Manaus com performances à la Britney Spears, neste sábado

Ele conta que o processo de construção dessa identidade e o início da atuação como performer ocorreram naturalmente – Divulgação

O bar Estação Arte e Fato recebe, hoje, a partir das 23h, a drag queen paulista Tiffany Bradshaw, cover da cantora pop que marcou os anos 1990, Britney Spears. O performer Rafael Baptistella, 30, que encarna a personagem, garantiu performances de dança vibrantes ao som dos principais hits da princesa do pop, além de muito “bate-cabelo”. Em entrevista exclusiva, o artista fala da disseminação dessa cultura drag, de aceitação da diversidade e ainda sobre o fascínio pela musa que o inspira.

Natural de Guararapes, interior de São Paulo, Rafael tem fascínio pelo universo feminino e por drag queens como Elke Maravilha desde a infância. Aos 18 anos, ele afirma ter tido, pela primeira vez, contato com a arte das “rainhas” em uma boate, mas até então não tinha se imaginado no palco. “Quando eu dançava em casa, sozinho, não passava pela minha cabeça enveredar para essa carreira”, diz.

O grande estalo veio em 2011, quando baixou pela internet a segunda temporada do reality show RuPaul’s Drag Race, hoje na nona temporada.

“Foi um baque. Pensei imediatamente: é isso que eu quero fazer! Para mim não começou como uma brincadeira, como acontece com muitas drags”, revela o artista. Leia também:’Sou drag, não sou trans’, diz Pabllo Vittar a Léo Jaime ao ser chamada para entregar prêmio do Sexy Hot

A partir daí, passou a se montar, a pesquisar a respeito de maquiagem e outros itens necessários à sua transformação. No entanto, ele lembra que seis anos atrás, não era tão fácil ter acesso aos materiais. “Hoje em dia, existem mais tutoriais no YouTube, por exemplo. A gente ficava feia”, relembra, aos risos.

Personagem

O processo de construção dessa identidade e o início da atuação como performer ocorreram naturalmente. “Fui tomando coragem de fazer as apresentações, a partir do retorno das pessoas que assistiam e me incentivavam”, conta. Rafael diz, ainda, que acompanha a trajetória de Britney Spears desde o lançamento do primeiro disco da cantora, “Baby… One More Time”, em 1998. “Sempre admirei a sensualidade dela e sou apaixonado pelas músicas dançantes”.

Hoje, com seis anos de carreira como drag queen, dois deles atuando como cover da cantora, Baptistella avalia como positiva toda a divulgação proporcionada pelo programa americano que, segundo ele, também encorajou figuras como Pabllo Vittar, sucesso nas rádios brasileiras e na internet com os hits “K.O.” e “Todo Dia”.

“Quando uma drag cresce, todas crescem”, comemora, citando seus ídolos nacionais no meio, que são Alexia Twister, Stripperella e Labelle Beauty.

De acordo com ele, é importante mostrar que as drag queens compõem um ramo profissional e a disseminação de sua arte ajuda a combater o preconceito e a discriminação à comunidade LGBT. “Quem não conhece, acaba demonizando”.

Mercado

Residente numa cidade onde, segundo ele, há bastante concorrência nesse mercado, o artista já consegue sobreviver com os shows que realiza. Rafael viaja todo o País para se apresentar como Tiffany Bradshaw.

“Mas não são todas as drags que conseguem viver do seu trabalho. Em São Paulo já existe uma certa saturação. É bastante concorrido”.

Para o artista, mais difícil do que fazer sucesso é mantê-lo. “Meu desejo é sentir que, a cada ano, o meu trabalho está crescendo”. O show de Tiffany no Arte e Fato ainda vai contar com sua apresentação como DJ, tocando diversos artistas do pop. Ao final, o artista garante que irá fazer corpo a corpo com o público. “Gosto desse contato, de interagir com quem acompanha o meu show, tirar fotos”, afirma

Kássio Nunes

EM TEMPO

Leia mais:

Anitta diz que sofre preconceito por rebolar e fazer plástica

Parada LGBT de Berlim celebra aprovação do casamento igualitário

Istambul proíbe Marcha do Orgulho Gay