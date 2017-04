Tiago Leifert anuncia: ‘Marcos está eliminado do BBB17’

No programa desta terça-feira (10), o apresentador do Big Brother Brasil anunciou que o cirurgião plástico, Marcos, está eliminado da edição deste ano. Há poucos dias do fim do programa, o médico foi protagonista de diversas brigas com Emilly.

A expulsão acontece após a polícia ir até a casa mais vigiada do Brasil nesta tarde. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e os dois participantes prestaram depoimento. Emilly passou por um exame, onde foi comprovado a agressão física.

A polícia informou em sua conta no Twitter, que o caso ficará sob responsabilidade da Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, próxima à casa onde o programa é gravado.

EM TEMPO