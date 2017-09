Tia acusa mãe de sair com filho ‘embriagada’ e perder a criança em Manaus

Adriano tem 6 anos atualmente e é chamado pelos familiares de “Nego” – Divulgação

Você esqueceria seu filho em um lugar e depois não se lembraria onde deixou? A maioria das respostas deve ser não. A história que vamos contar é de um mãe que não sabe onde deixou o próprio filho. Isso mesmo que você leu. De acordo com uma tia da mãe do pequeno Adriano Lucas Ferreira, de apenas 6 anos, o garoto está desaparecido desde o último sábado (2), após sair de casa com a mãe, a cozinheira Alessandra Lucas Ferreira, de 34 anos.

Tia diz que mãe saiu com a criança

De acordo com a tia da mãe da criança, a doméstica, Edmar Lucas Ferreira, de 49 anos, Alessandra trabalha como cozinheira em um barco que faz viagem para o município de Beruri (a 173 Km de Manaus). A mulher, segundo a tia, vive embriagada e no último sábado (2), estava na casa de parentes no beco Santa Tereza, nas proximidades da Ponte do bairro São Jorge, na Zona Centro Oeste. Ela teria pegado o filho e disse que iria buscar dinheiro com um namorado, em um barco, no porto de Manaus e retornou para casa na quarta-feira (6), sem a criança.

“No sábado pela manhã fui deixar o café para a minha mãe, que mora perto de casa, e a Alessandra estava lá bêbada, jogada em cima de cama. O filho dela, Adriano estava na rua. A criança ficou com a minha irmã até 15h, quando Alessandra pegou o menino e disse que iria no barco buscar dinheiro com um namorado. Na quarta-feira ela apareceu novamente bêbada.Quando a vi chegando, perguntei onde estava o Adriano. Ela respondeu que havia o deixado com a minha irmã, no sábado. Falei que não, que ela havia levado o menino.Daí ela respondeu que não sabia onde havia deixado o filho”, contou a mulher, apreensiva.

Nova versão

Nessa quinta-feira (7), a catadora Eldenice Lucas Moraes, que também é irmã de Edmar, foi com Alessandra à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai). Por se tratar de criança, elas foram orientadas a procurar à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Adolescente (Depca).

“Quando minha irmã e Alessandra voltaram da delegacia, ela contou que havia sido agredida pelo namorado e durante a briga, ele teria falado que mataria o Adriano, pois não gostava dele. Falei que iríamos na Depca, para ela contar essa história à Polícia. Porém, depois disso ela saiu de casa e não voltou mais. Estamos desesperados, pois não sabemos se esse namorado realmente fez algo com a criança. Desconfiamos que ela sabe de alguma coisa”, falou a mulher.

Além de Adriano, Alessandra tem outros três filhos, mas segundo a tia da mulher, a cozinheira sempre foi omissa com as crianças. “Ela nunca deu atenção para os filhos. Tinha cinco filhos, mas infelizmente, duas morreram”, disse a mulher.

Mara Magalhães

EM TEMPO

