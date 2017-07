Thiaguinho estreia novo projeto em Manaus

O cantor Thiaguinho traz à cidade o projeto que vem conquistando o Brasil – Divulgação

A venda de ingressos para o show do cantor Thiaguinho em Manaus, que será realizado no dia 20 de agosto, no Tropical Hotel, já foi iniciada. Os tickets podem ser adquiridas no estande da Fábrica de Eventos localizado no Amazonas Shopping e pela internet. O “Pretinho do Poder”, como é conhecido, traz a turnê “A tardezinha” na qual canta clássicos do samba e do pagode. O evento foi idealizado pelo próprio cantor e é realizado ao ar livre em um clima totalmente descontraído.

O evento será dividido em três setores. Os valores de meia-entrada para pista, front stage e camarote são, respectivamente, R$ 50, R$ 90 e R$ 300. O front stage conta com entrada diferenciada, banheiros e bares exclusivos. O camarote também oferece os mesmos privilégios, além de maior conforto, acesso ao front stage e localização privilegiada.

A compra pode ser parcelada em até seis vezes no cartão de crédito pelo site www.fabricaingressos.com. Se a compra for feita no estande, o parcelamento é de até três vezes. Quem adquirir os ingressos com o VIP Card da Fábrica de Eventos ganha até 10% de desconto. Para solicitar o cartão, basta se dirigir ao estande da empresa no Amazonas Shopping com

o RG e CPF.

O projeto “A tardezinha” virou um dos álbuns da carreira de Thiaguinho e reúne canções como “Deixa Acontecer”, “Brilho de Cristal” e “Toda Noite”. Sucessos como “Domingo”, de Alexandre Pires, e “Flor de Lis”, de Djavan, e “Papel Machê”, de João Bosco, também estão no registro.

Carreira bem-sucedida

O cantor, compositor e instrumentista Thiago André Barbosa nasceu no interior de São Paulo, no município de Presidente Prudente. Cresceu ouvindo música sertaneja, gênero muito presente na cidade onde morava. No entanto, as referências musicais da família também o influenciaram, como Elis Regina e Tim Maia. Quando era garoto, cantava e tocava violão nos corais da igreja que frequentava com a mãe. Ele conheceu o pagode através de um tio. Seu primeiro trabalho foi no Grupo Samba e Suor. Posteriormente, ficou conhecido nacionalmente no reality show “Fama”, exibido pela TV Globo

em 2002.

Cantor vem a Manaus promover a turnê “A tardezinha”

Após ganhar fama nacional, foi convidado, em 2003, para ser o vocalista do Grupo Exaltasamba. Com talento e carisma, Thiaguinho conquistou os fãs do Exaltasamba, colaborando para transformar o grupo no maior sucesso deste segmento no país. Depois de permanecer nove anos à frente do Exaltasamba decidiu pela carreira solo no ano de 2012, que tem lhe rendido bons frutos.

Atualmente, ele tem sido bastante requisitado como compositor e suas canções fazem sucesso na voz de outros cantores de gêneros diversos. As principais influências para suas criações residem nos ritmos R&B, funk e pop, que geram imediata identificação com o público jovem. Faz cerca de 220 shows por ano, com público médio

de 15 mil pessoas.

Prêmios e conquistas

Ao longo da carreira solo, Thiaguinho já conquistou reconhecimentos da crítica especializada e acumula números e conquistas expressivas. Em 2013, venceu o Prêmio Multishow na categoria melhor cantor. No mesmo ano, recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de samba/pagode e ficou no Top Five das músicas mais tocadas

naquele período.

Ainda em 2013, foi eleito 100 personalidades mais influentes no ano de 2013, pela Revista Forbes e Revista Época. No ano seguinte, venceu novamente o Prêmio Multishow nas categorias melhor cantor e música chiclete.

No ano passado, seu álbum “#VamoQVamo” foi o mais baixado em menos de duas horas de lançamento na internet. Ele também foi o artista mais requisitado mercado publicitário no

mesmo ano.