Thais Fersoza elogia o marido Michel Teló: ‘O melhor pai do mundo’

Grávida de cinco meses do segundo filho com Michel Teló, a atriz Thais Fersoza não poupa elogios ao marido. “É o melhor pai do mundo. Ele é super presente, participativo, preocupado em dar assistência para nossa filha, Melinda, para ela ser uma boa pessoa”, diz Fersoza, que agora espera um menino. “Ele brinca com ela e os dois têm a língua deles. É tão bonitinho ver a entrega dele. Não tem frescura.”

O casal já é pai de Melinda, de sete meses. Segundo a atriz, o cantor sertanejo é pai “que se joga no chão, dá cambalhota junto, toca música pra ela, canta, acorda mais cedo pra ficar com ela”.

A atriz conta que a admiração pelo “papai Michel” também se reflete no enxoval do bebê a caminho. Ela incluiu camisas sociais com estampa xadrez, iguais às que Teló usa, no guarda-roupa do bebê. “Bem igual a ele”, diz a atriz.

Ser mãe

Mais madura e serena depois que teve a primeira filha, Fersoza reflete sobre o que mudou em sua vida desde então.

“É um amor que a gente nem sabia que existia e ao mesmo tempo é uma força que vem de dentro da gente. Brota de dentro de você a mãe que você nem sabe de onde vem. É maravilhoso e só te engrandece! Você se sente maior, parece que nascem umas asas na gente. Acho que me tornou uma pessoa melhor, me fez querer aprender mais, me acalmar mais, porque sou muito agitada”, fala. “A gente busca se transformar numa pessoa melhor quando é mãe.”

A atriz não descarta aumentar a prole. “Por enquanto, estamos bem felizes com a nossa família e não estamos planejando, ainda mais agora que temos um casalzinho. Mas também não digo que não. Está nas mãos de Deus.”

Cris Veronez

Folhapress