Teto de oficina desaba e vários pontos de alagamento são registrados durante chuva

A chuva que atinge Manaus, neste domingo (22), causou desmoronamento e alagamentos em alguns pontos da cidade. A rua principal do Conjunto Hileia, bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste, ficou completamente alagada. Motoristas desviaram a rota porque a rua ficou intrafegável.

Na rua Frei José do Inocentes no Centro de Manaus, a estrutura do teto de uma oficina desabou. De acordo com a Defesa Civil do município, a estrutura era antiga e, segundo os técnicos que atenderam a ocorrência, a madeira estava deteriorada pela ação do tempo.

No momento do desabamento, não tinha ninguém no local. Segundo a Defesa Civil, o dono do imóvel, que não teve o nome divulgado, informou que vai demolir o resto da estrutura para evitar um novo desmoronamento do restante da estrutura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu 20 ligações sobre ocorrências de chuvas. “Estamos em deslocamento para a rua Acre, no Nova Cidade, para averiguar uma ocorrência de inundação com pessoas presas no interior do imóvel. E também para a rua Venceslau atrás do DB da Cidade Nova” informou os bombeiros.

Também foram registrados alagamentos no bairro Novo Aleixo, no Beco João Paulo, na Colônia Terra Nova III, na rua Conservatório, próximo ao Centro de Convivência da Família, no bairro Riacho Doce, todos na Zona Norte da cidade.

Moradores do bairro Nova Vitória, na Zona Leste, informaram que uma área que fica nas proximidades, onde mãe e filhas morreram soterradas em dezembro do ano passado, durante uma forte chuva, corre o risco de novos deslizamentos de terra.

Mais de 20 famílias estão sendo afetadas pelo alagamento na travessa Pedro Sarmento, conjunto Arthur Virgílio, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O morador Maurício Lucas fez um vídeo da situação no local.

Mara Magalhães

EM TEMPO