Testes vocaionais ajudam na escolha da profissão

Decidir qual profissão seguir não é tarefa fácil, principalmente para os jovens. A maioria enfrenta um verdadeiro dilema na hora de escolher o curso que vai fazer na faculdade por, no mínimo, 4 anos.

O medo do mercado de trabalho, a concorrência, o desejo de ter uma boa remuneração e a afinidade com diferentes áreas são as dúvidas mais recorrentes, no momento da decisão.

Para a professora do curso de recursos humanos da faculdade Estácio, Edcleia Silva, uma ferramenta bastante eficaz e que pode auxiliar no processo de escolha é o teste vocacional. De acordo com ela, essa ferramenta serve para testar os interesses e aptidões de uma pessoa e indicar uma ou mais possíveis vocações. “É uma forma de o estudante conhecer e descobrir as áreas que combinam com o seu perfil”, afirmou.

A professora comentou que o teste vocacional pode ser feito de forma presencial, em empresas especializadas em orientação profissional, com acompanhamento de psicólogos especializados. Há também sites que oferecem de forma gratuita esse serviço.

Na faculdade Estácio, os interessados podem realizar o teste vocacional no site da instituição, acessando www.estacio.br/click-profissao.

De acordo com a professora, o ideal é que todas as pessoas que estão pensando em ingressar em uma universidade façam o teste vocacional, o que, muitas vezes, evita a frustração de não se identificar com o curso que optou seguir.

Honestidade

Segundo Edcleia Silva, é importante que as pessoas sejam honestas nas respostas, porque é isso que vai validar o resultado. Além do teste vocacional, a professora orienta que antes de escolher a profissão, os candidatos procurem conversar com pessoas que atuam na sua área de interesse, para saber como é a rotina, o que acham do trabalho, qual a média salarial, entre outras informações.

Na hora de escolher é importante também ficar atento a novas profissões que surgem no mercado. Outra dica é visitar empresas para trocar informações e experiências, isso garante mais segurança na hora da escolha da carreira profissional.

A professora ressalta que é importante escolher a profissão que mais se identifica. “É muito ruim trabalhar com algo que não gosta e não sente prazer. Por isso, essa escolha deve ser feita com cautela”, disse.

