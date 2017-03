Testes que diagnosticam HIV serão ofertados a partir deste sábado

De sábado (25) até a próxima sexta-feira (31), serão ofertados testes rápidos para diagnóstico de HIV, vírus causador da Aids. A ação faz parte da “Semana de Conscientização do Diagnóstico Precoce de HIV”, sancionada pelo governador por meio da Lei 4.444/2017.

Conforme a Lei, as atividades serão realizadas anualmente, na última semana do mês de março e serão organizadas pela Coordenação Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada a Fundação de Medicina Tropical (FMT-HVD).

De acordo com a diretora presidente da FMT-HVD, Graça Alecrim, a iniciativa do Governo do Estado é de extrema importância para alertar a população e, principalmente os jovens, que compõem a faixa etária de maior incidência da doença, para a importância do diagnóstico precoce.

“Os tratamentos disponibilizados, hoje, oferecem condições para que os pacientes convivam com a doença tendo qualidade de vida. Porém, é preciso ressaltar que a Aids não tem cura, além de provocar uma série de restrições à vida do paciente, que precisará de acompanhamento contínuo “, destaca.

Neste sábado e domingo (25 e 26), a unidade móvel do projeto “Viva Melhor Sabendo” estará na Arena da Amazônia, durante o evento Red Bull Neymar Jr’s Five, da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). No local, serão oferecidos testes rápidos de HIV, por meio do fluído oral. No sábado, a unidade funcionará de 9h às 15h e no domingo de 9h às 11h.

Na segunda-feira (27) até sexta-feira (31), a Fundação Alfredo da Mata (FUAM) e a FMT-HVD também estarão intensificando a oferta de testagem rápida. O atendimento na FUAM será de 7h às 9h e na FMT-HVD de 10h às 14h.

Segundo a coordenadora estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, Silvana Lima, com a criação da Semana de Diagnóstico de HIV, o Amazonas sai na frente em relação às ações com essa finalidade. “O objetivo sempre é diminuir o preconceito, a discriminação e promover o respeito e a garantia do direito à saúde, de todas as pessoas vivendo e convivendo com HIV”, reforçou.

Dados

Conforme o Boletim Epidemiológico HIV/Aids, do Ministério da Saúde (MS), o Amazonas registrou 1.227 novos casos de HIV e 299 óbitos, em 2016. O estado tem apresentado taxas de detecção superior à média nacional, desde 2006. O maior pico foi em 2013, quando a taxa se situou em 37,4 casos por 100 mil habitantes, 83% maior que a média nacional, que é de 20,4 casos. Em 2016, a taxa ficou em 31,5 casos por 100 mil habitantes.

Com informações da assessoria