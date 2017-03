Testemunhas são ouvidas em julgamento sobre assassinato de líder comunitária em Manacapuru

O julgamento da líder comunitária Maria das Dores Santos Salvador Priante, 52, começou, nesta sexta-feira (24), em Manacapuru (a 89 km de Manaus), no Plenário da Câmara Municipal de Manacapuru, e levou dezenas de representantes dos movimentos sociais até a porta do fórum cobrar por justiça. As testemunhas ainda são ouvidas nesta noite e o julgamento deve se estender até a madrugada deste sábado (25).

Marcado para iniciar às 9h, o julgamento dos acusados Ronaldo de Paula da Silva e Adson Dias da Silva, o “Pinguelão”, começou com mais de 3h de atraso. A audiência acontece sete meses após o assassinato.

Líder da Comunidade Portelinha, localizada em Iranduba, Dona Dora, como era mais conhecida, foi sequestrada, torturada e assassinada no dia 13 de agosto do ano passado. De acordo com as investigações, o assassinato foi motivado por conflitos agrários entre o acusado de ser o mandante do crime, Adson Dias, e a vítima, que lutava contra a grilagem de terra e a defendia o direito à moradia das famílias que residiam na comunidade. Tanto Dias, quanto Priante, se identificavam como líderes do local.

A juíza Vanessa Leite Mota, titular da 1ª Vara da Comarca de Manacapuru, presidiu a sessão de julgamento, que teve a participação de 15 testemunhas, 25 jurados titulares e 16 suplentes. O assistente de acusação do Ministério Público Estadual foi Marcos André Palheta da Silva e as defensoras públicas eram Sandra Regina dos Santos e Esmelinda Menezes de Melo.

Indignação

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), Dora Brasil, cobra justiça e busca sensibilizar a sociedade sobre o caso. “Foram 18 BOs (Boletins de Ocorrência) que a líder comunitária registrou. Ela era uma líder comunitária, estava lutando por moradia e nós estamos cansadas de tanta violência. Dora estava lutando pelo bem comum, pela organização da Portelinha, contra a grilagem, posse e exploração das pessoas que estavam em busca da sua terra Ela foi brutalmente assassinada, de forma covarde, e é por isso que hoje o movimento de mulher está hoje aqui clamando por justiça” afirma.

Deputada Alessandra Campêlo cobra celeridade da Justiça no julgamento. “Como presidente da Comissão da Mulher, exijo justiça. Que os acusados sejam condenados de forma exemplar. Desde 2015, a Assembleia acompanha o caso, por meio das comissões da Mulher e de Direitos Humanos”, afirmou Alessandra.

Até o fechamento desta reportagem, sete testemunhas ainda precisavam ser ouvidas.

Laize Minelli

EM TEMPO