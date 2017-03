Teste para cardíacos: dirigentes de times passam por pressão e tensão durante campeonato amazonense

Jogar futebol profissional no Amazonas não é uma tarefa fácil. O certame é deficitário, falta patrocínio e campos para treinamento, as rendas dos jogos não cobrem as despesas, não existe credibilidade por parte de empresários locais nos dirigentes e pagar a folha salarial de atletas e comissão técnica em dia se torna desafiador pela falta de recurso.

As responsabilidades assumidas pelos cartolas durante o Estadual mostram que não faltam motivos para o desgaste físico e psicológico. O EM TEMPO procurou alguns dirigentes para medir o nível de tensão e exigência neste período. Eles falaram sobre um possível sinal de alerta ligado após o falecimento do presidente do Holanda, Leão Braúna, 54, vítima de um infarto fulminante no último mês de fevereiro.

Responsável pela captação de recursos para o departamento de futebol do São Raimundo, Edmilton Fiola, 62, conta que ficou assustado com a perda do presidente do time laranja e tem feito atividades físicas para aliviar a tensão proporcionada pelo futebol em período de competição.

“Na saúde, graças a Deus me cuido bem, não tenho problema com pressão, tenho me prevenido. O problema é que o estresse é muito grande. Todos os dias temos problemas para resolver no futebol, problemas que precisam ser resolvidos imediatamente, que causa um certo desgaste. Acordo às 5h da manhã e durmo às 1h. O falecimento do Leão assusta. Uma semana antes falei com ele e foi tudo muito rápido”, diz Fiola.

Aclamado presidente do Manaus FC na última temporada, o empresário Giovanni Silva, 53, acumula funções nos negócios e junto ao clube que ajudou a fundar. Ele faz comparações com suas atividades e garante estar com o exames em dias para encarar a dura rotina.

“Todos os anos faço meu check-up, vivo o dia a dia cuidando dos negócios da minha empresa e problemas familiares como qualquer outro ser humano. Mas no futebol existe um desgaste maior do que qualquer outra atividade. Infelizmente, somos abnegados, tiramos dinheiro do próprio bolso e ainda somos criticados por pessoas ignorantes que não sabem das dificuldades do futebol amazonense”, aponta Silva, que diz ter ficado mais atento à sua saúde após a morte de Braúna.

Fatalidade

Em seu primeiro ano como presidente do Nacional, o empresário Roberto Peggy, 42, acredita não existir associação do falecimento de Leão Braúna com o desgaste futebolístico. Apesar disso, ele garante que a responsabilidade aumentou após assumir o clube, já que existe um peso emocional muito grande, além da preocupação com o cumprimento de metas e objetivos.

“Não estou assustado. Até jogadores sofrem infarto dentro de campo. Creio que o falecimento do Leão não foi uma situação relacionada com o futebol. Foi uma fatalidade, ele apresentava saúde, estava feliz devido a parceria que havia fechado com a prefeitura de Rio Preto da Eva, não estava sobre pressão”, disse Peggy.

Pressão contínua

Representantes do Amazonas nas competições nacionais em 2017, Fast Clube e Princesa do Solimões, além do Estadual, terão pela frente à Série D do Campeonato Brasileiro. A pressão pelo acesso e com o cumprimento das obrigações durante toda a temporada mantêm seus dirigentes preocupados.

“Sofro de cateterismo e já operei uma veia cardíaca. Perdi minha mãe e um irmão vítimas de infarto. Como não posso praticar atividades físicas, em alguns jogos prefiro assistir das arquibancadas e me envolver na adrenalina do campo o mínimo possível. O falecimento do Leão foi uma fatalidade que assusta todos nós”, comenta o presidente do Princesa do Solimões, Modesto Alexandre, que está em seu primeiro ano de mandato.

Vice-presidente do Rolo Compressor, Cláudio Nobre admite dificuldades para manter as contas em dia e cumprir com as obrigações. Apesar da pressão, ele também vê pontos positivos. “Tento controlar meu emocional jogando biribol às sextas-feiras. Mas não tem sido fácil manter esse grupo em dia e honrar a folha de um time para brigar por acesso. É cansativo sim, mas também existem alegrias”, esclarece.

Especialista avalia

Para o cardiologista Aristóteles Alencar, o maior problema para os dirigentes locais é acumular desgaste por conta da incessante busca de soluções imediatas, principalmente para aqueles que possuem vínculos empregatícios. Segundo ele, os hábitos diários também exercem uma influência.

“Embora não conheça o caso especifico do dirigente que faleceu, é importante que todos façam uma avaliação periódica com o seu médico. O controle da pressão arterial, colesterol e açúcar no sangue é de fundamental importância. Esse dirigentes lidam com problemas constantes, muitas vezes sem soluções imediatas. Além disso, outros fatores de risco como o cigarro, sedentarismo e história familiar de doença cardiovascular, podem trazer complicações muito sérias”, avalia Alencar.

O cardiologista aponta que o sentimento de frustração por vezes acarreta distúrbios neurovegetativos, podendo levar à depressão e angustia. “O organismo dos dirigentes deve estar muito bem preparado para absorver essa carga de estresse emocional muito alta, pois além das dificuldades de se colocar um time em campo, existe a pressão da torcida que sempre quer ver seu time ganhar. Um conselho: procure seu médico e faça seus exames preventivos”, finaliza.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO