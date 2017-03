Teste em gerador de neblina gera boato de incêndio em agência bancária

Um intenso acúmulo de fumaça branca em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada no cruzamento da rua Ituxi, esquina com a avenida João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul de Manaus, chamou a atenção da população na noite desta quarta-feira (29).

Algumas pessoas que passavam pela via chegaram a compartilhar em grupos de redes sociais que o lugar estava em chamas, mas a informação foi desmentida pela assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). A corporação revelou que na agência os condicionadores de ar estavam passando por manutenção.

A reportagem foi até o local do possível incêndio e constatou que a fumaça branca não apresentava caraterística de incêndio. Na ocasião, a equipe foi surpreendida pela fumaça que era muito parecida, em tom e cheiro, com a mesma substância gerada em máquinas de fumaça – utilizadas como efeito de névoa em eventos.

Na entrada da agência, um papel fixado explicava que o local estava passando por um teste no equipamento de segurança (gerador de neblina). Ainda segundo o lembrete, a ação ocorreria no período entre 17h e 18h desta quarta-feira.

A Caixa orientava ainda que os clientes, em busca de atendimento, procurassem outra agência mais próxima ou lotéricas. Entretanto, até às 23h, no local ainda eram realizados os testes e a fumaça ainda era espessa e visível.

Isac Sharlon

EM TEMPO