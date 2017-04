Tesla supera tradicionais montadoras americanas

Após superar a centenária Ford no início de abril, a Tesla acaba de ultrapassar a General Motors e agora é a fabricante de carros com maior valor financeiro nos Estados Unidos.

A montadora de carros elétricos gerida por Elon Musk, do Vale do Silício, estava valendo US$ 51,56 bilhões no fechamento da bolsa de Wall Street hoje, contra US$ 50,26 bilhões da GM. Há uma semana, a Tesla tinha valor de mercado de US$ 47,8 bilhões.

Por outro lado, quando o assunto é produção, a GM ainda é a líder. A multinacional fundada em 1908 vendeu 10 milhões de carros no ano passado. Já a Tesla, que está há 15 anos no mercado, comercializou 84 mil veículos em 2016.

Bom desempenho

O principal motivo para a subida nos preços das ações da Tesla foi o bom desempenho da empresa no primeiro trimestre do ano. A companhia entregou 25 mil carros só nos últimos três meses, uma média bem alta levando em conta que a empresa produziu menos de 100 mil veículos no ano passado.

Outro fator que deixa os investidores otimistas são as aparições do Tesla Model 3, o carro elétrico “baratinho” da companhia que será lançado este ano, inclusive no Brasil. O veículo o Model 3 terá autonomia mínima de 345 km e vai custar US$ 35 mil nos EUA (R$ 110 mil, na conversão direta).

Além disso, a Tesla investe em outros setores, como baterias de alimentação e tetos solares para casas. A empresa começa a vender uma linha de telhas solares este mês, e anunciou recentemente uma parceria com a Panasonic para fabricar novos modelos.

Direto do Vale do Silício

A Tesla Motors é uma empresa automotiva e de armazenamento de energia americana, que fabrica e vende automóveis elétricos de alto desempenho, além de outros equipamentos.

Fundada em 2003 por dois engenheiros de San Diego, Califórnia, Martin Eberhard e Marc Tarpenning, seu nome é uma homenagem ao inventor e engenheiro eletricista Nikola Tesla.

A Tesla é uma empresa privada de capital aberto que negocia na Bolsa de Valores Nasdaq sob o símbolo Tsla. No primeiro trimestre de 2013, a Tesla Motors registrou lucro pela primeira vez na sua história. Em 2016, a marca estreou no ranking das 10 marcas automotivas mais valiosas do mundo, com um valor de marca estimado em $ 4,436 bilhões de dólares.

O primeiro carro fabricado pela empresa foi o Tesla Roadster, um esportivo totalmente elétrico. O segundo veículo da empresa é o Model S, um sedã de luxo. Os modelos mais recentes dos veículos elétricos são os Model X e Model 3.

Vale lembrar que os modelos da fabricante têm os preços mais acessíveis para a classe média americana. O preço médio de um dos modelos custa $ 35 mil, algo em torno de R$ 109 mil, sem impostos.