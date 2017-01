Terror no Equipol: dupla invade sala e rouba alunos

Alunos do Curso Equipol, localizado na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, foram assaltados após dois homens invadirem o local, na tarde desta quinta-feira (5). Celulares, joias e aparelhos eletrônicos foram levados pela dupla, que conseguiu fugir.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local e fingiram ser alunos. Após todos entrarem na sala, eles anunciaram o assalto. Os alunos, que participavam de uma aula de direito administrativo, foram obrigados a deitar com os rostos no chão e ficaram sob a mira de uma arma. O outro comparsa retirava os pertences pessoais das vítimas.

O tenente Barroso, por telefone, informou que uma das vítimas teve a arma apontada para a cabeça e foi ameaçada de morte pelo bandido. Tudo porque ela tinha um aparelho Iphone, que é mais fácil de ser rastreado. Com medo de serem pegos em flagrante, os assaltantes preferiram não arriscar.

Após o crime, a dupla fugiu do local em uma motocicleta de um dos alunos, modelo Honda CG 125, de cor preta e placa DHK-9208. O dono do veículo, que não quis se identifica, disse que um dos suspeitos ameaçou matar a todos se o proprietário da motocicleta não entregasse a chave. “Não tive escolha. Quando ele ameaçou, eu entreguei a chave”, disse.

Um dos suspeitos vestia uma camisa preta e uma calça jeans azul. O outro vestia uma camisa preta e vermelha, um boné e uma bermuda azul.

Policiais da 24ª Cicom, em conjunto com a Polícia Civil, fazem buscas na região para tentar encontrar os suspeitos. O caso foi registrado no 1ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Bruna Souza

EM TEMPO