‘Terror do Viver Melhor’ é preso

Pablo Benevides dos Santos, 21, foi preso no momento em que bebia em um bar, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, na madrugada de sábado (14). Conforme as investigações, Pablo é traficante e homicida, além de ser conhecido como o “terror do viver melhor”.

Segundo uma investigadora da Polícia Civil, Pablo foi preso durante uma operação onde policiais faziam revistas nos clientes de um bar e, com ele, foi encontrado uma porção de maconha. Pablo foi levado à delegacia para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de drogas, quando um dos servidores da PC, integrante da equipe que investigava o procurado, o reconheceu e deu voz de prisão ao “terror do viver melhor”.

Acusado pela polícia de recrutar adolescentes para o tráfico de drogas no bairro, tortura e de praticar homicídios contra seus devedores ou pessoas que deixam de vender drogas para ele, em depoimento, Pablo afirmou ser integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Ainda segunda a investigadora, Pablo é procurado desde junho do ano passado, após a prisão da mãe, Elizangela Benevides e o irmão do acusado, Thiago Benevides, em outubro de 2016. Desde então, o “terror do viver melhor” conseguia fugir da prisão quando seus soldados do tráfico avistavam uma viatura e o avisava.

“Temos informação de que o Pablo recruta adolescentes para o tráfico e quando esse menor fica devendo para ele, ele o pega e leva para um matagal para torturar e, às vezes mata e deixa por lá mesmo. Temos várias denúncias contra ele, como um homem que vendia drogas para ele e quando decidiu parar, o Pablo não aceitou e começou a ameaçar o homem de morte. Em alguns casos, ele saqueia a casa das vítimas e chega até a mutilar os seus devedores”, afirmou a policial.

O acusado foi levado ao 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. As investigações apontam que Pablo comanda o tráfico de drogas nas quadras 40 a 43 da segunda etapa do conjunto. O comparsa dele conhecido como “Alex” está sendo procurado, uma vez que deixou de morar no Viver Melhor, pois estava sendo ameaçado pelo traficante. O acusado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO