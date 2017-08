Terrenos abandonados viram depósitos de lixo em Manaus

Terrenos sem os devidos cuidados básicos de conservação, além de virarem depósitos de lixo e criadouros de mosquitos e bichos venenosos, estão sendo alvo de diversas reclamações de moradores. O problema chama a atenção devido à proliferação de doenças transmitidas por mosquitos, insetos e roedores.

As zonas Leste e Norte são as áreas da cidade que concentram uma quantidade expressiva de espaços abandonados que estão dominados por mato e resíduos, segundo a prefeitura de Manaus. Como são, na maioria dos casos, áreas particulares, os terrenos não podem ter a intervenção do poder público, exceto se o problema oferecer risco à saúde pública da sociedade.

Na antiga rua São Francisco, no bairro São José Operário, um terreno de esquina, abandonado há ao menos 9 anos, virou um cenário sujo, insalubre e perigoso. De acordo com a dona de casa Jocicleide Ribeiro, 45, apesar da proprietária desse terreno ter ciência do problema e morar bem próximo do local, ela não realiza nenhum tipo de ação que possa minimizar a situação.

“Quando o irmão dela era vivo, ele ainda limpava o terreno, mas depois que morreu o espaço ficou abandonado. Por mais que eu mantenha a minha casa limpa, ela nunca fica imune aos bichos que vêm desse local. Um dia desses, pegamos uma aranha caranguejeira na minha sala.

Além disso, vem rato, barata e mosquito. Infelizmente, não podemos fazer nada, porque o portão está fechado com cadeados, impossibilitando qualquer ação da população”, disse a dona de casa.

No bairro Gilberto Mestrinho, a situação vivida pelos moradores da rua Fortaleza não é diferente da do bairro São José Operário. Uma área encoberta por mato virou uma lixeira viciada. Quem mora perto reclama do mau cheiro e da poluição visual provocada pela quantidade de resíduos depositados no local.

“Tem um senhor da comunidade que ainda tenta manter limpo o terreno, mas não consegue deixá-lo sem sujeira por muito tempo. Os próprios moradores da rua jogam lixo toda noite no local. Tem semanas que a quantidade de lixo acumulado no terreno forma quase que uma parede. O mau cheiro das comidas estragadas exala por toda a via. É falta de consciência da população”, disse o aposentado Francisco Palmas.

Gerson Freitas

EM TEMPO