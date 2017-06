Terreno abandonado de supermercado é ponto de consumo de drogas no Parque Dez

Moradores relatam o abandono do terreno e o acumulo de lixo no local – Fotos: Elias Pedroza

Um terreno localizado na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro Sul de Manaus, é alvo de reclamações de moradores devido ao abandono e ao lixo acumulado no local. A área pertence a rede de supermercados Baratão da Carne e vem sendo utilizado por usuários de drogas.

De acordo com a vendedora Antônia Lima, 42, que mora próximo ao terreno, o local está abandonado há mais de oito meses e existe muito lixo dentro. Ela também fica preocupada com a possibilidade de bandidos se esconderem na área durante à noite.

“Esse terreno faz parte do baratão da carne. As vezes aparece algumas pessoas aí, mas, isso é raro. Esse terreno abandonado pode servir como abrigo para bandidos, e também existe muito lixo acumulado que é algo prejudicial à saúde dos moradores. Já vir ratos aqui”, garante a vendedora.

Segundo o lavador de carros Samuel Batalha, de 28 anos, há mais de seis meses que o terreno não é limpo. Ele relembra que já presenciou, algumas vezes, policiais militares vasculhando dentro do local em busca de bandidos.

“Eu trabalho aqui próximo. Esse terreno serve tanto para a proliferação de mosquito da dengue, como esconderijo para bandidos que cometem assaltos pela área e se abrigam ai, durante à noite”, afirmou o lavador.

O local tem um prédio abandonado cheio de lixo e materiais usados por usuários droga

Consumo de drogas

Na esquina do terreno há uma construção abandonada, que também pertence ao Baratão da Carne. Dentro predomina o lixo, com destaque para latas usadas para o consumo de droga, como oxi. O forte odor de urina denuncia o uso frequento do local. Na área interna, o mato ultrapassa um metro de altura e, tudo isso, é o que mais preocupa as pessoas que circulam pela aquela área da cidade.

Entramos em contato com a Assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM) do Amazonas que, através de nota, informou que o patrulhamento será intensificado na área mencionada, porém, já é realizado, por meio de viaturas de quatro e duas rodas, policiamento regular em toda região de abrangência da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que abrange a avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro.

Mato na área interna do terreno passa de um metro de altura

Imóveis abandonados

De acordo com o gerente de fiscalização do Instituto Municipal de planejamento Urbano (Implurb), Elias Dias, proprietários de terrenos e imóveis abandonados, sem manutenção e limpeza ou sem fechamento por muros ou cercas, podem ser multados.

O abandono é considerado infração, segundo a Lei 003/2014, art. 41, inciso IV (Código de Obras do Município), sendo passível de multa no valor de 10 Unidade Fiscal do Município (UFM), o equivalente a R$ 998,40 (a UFM tem valor individual de R$ 99,84). Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado.

No ano passado, o Implurb realizou 07 notificações. O instituto recebe as denúncias e notifica os responsáveis a realizar limpeza e/ou fechamento dos terrenos e imóveis abandonados. Denúncias podem ser feitas ao Disk Ordem do instituto, no 161.

Esse é o segundo terreno onde a rede pretendia construir uma unidade e que foi abandonado. Semana passada, EM TEMPO recebeu denúncia de uma área em plena avenida Mario Ypiranga Monteiro, também com lixo e restos de entulho de construção civil.

Posicionamento Baratão

Em contato com a gerência de operação da rede de supermercados, a reportagem foi informada da existência de uma família morando e tomando conta do terreno. No entanto, in loco, não há ninguém residindo ou tomando conta do espaço. A gerência ainda garantiu que o local não está abandonado, que está completamente murado e gradeado.

