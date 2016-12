Terremoto na Indonésia deixa ao menos 97 mortos

Ao menos 97 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nesta quarta (7) em um terremoto de 6,5 graus que abalou a ilha Indonésia de Sumatra.

O terremoto aconteceu na província de Aceh, norte de Sumatra, às 5h03 locais (20h03 de Brasília, terça-feira), de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor atingiu com força o distrito de Pidie Jaya, no momento em que muitos moradores desta região de maioria muçulmana se preparavam para oração matinal. Várias casas, mesquitas e lojas desabaram na pequena cidade de Meureudu e no distrito de Pidie.

Em Pidie Jaya, o minarete de uma mesquita desabou sobre o templo e destruiu parte da estrutura. Outros edifícios foram reduzidos a escombros, enquanto as equipes de emergência tentavam retirar as pessoas presas.

O único hospital do distrito ficou lotado, afirmou Puteh Manaf, funcionário da Agência Nacional de Catástrofes.

Hasbi Jaya, que mora na região, contou que sua família estava dormindo na hora do terremoto.

“Nós corremos para a rua e a casa desabou. Tudo, do teto ao solo, ficou destruído”, afirmou à AFP.

“Olhei ao redor e todas as casas dos meus vizinhos também estavam absolutamente destruídas”.

Uma testemunha afirmou que os moradores caminhavam pelas ruas e temiam eventuais tremores secundários antes de voltar para casa.

Said Mulyadi, administrador adjunto do distrito de Pidie Jayam, afirmou que sete crianças morreram e que o hospital local está além de sua capacidade pelo número de feridos.

“O hospital não tinha como atender os pacientes e enviamos alguns aos distritos vizinhos”, disse.

Apriadi Achmad, diretor da unidade local para desastres, afirmou que muitas pessoas estavam presas em imóveis que desabaram na tragédia.

“Várias lojas e casas desabaram no distrito de Pidie Jaya e os moradores ainda estão presos nos escombros”, disse.

“Agora estamos utilizando equipamento pesado para o resgate e esperamos salvar as pessoas”.

Trauma

Nas áreas costeiras, o trauma do tsunami de 2004 provocou cenas de pânico.

Na localidade de Sigli, na costa norte, muitos moradores abandonaram suas casas e seguiram para uma área afastada do mar.

“Vamos para Tijue (a três quilômetros de Sigli) porque temos medo de um tsunami”, declarou Nilawati, que mora perto do mar.

Em junho, um terremoto de 6,5 graus abalou a parte oeste de Sumatra. Oito pessoas ficaram feridas e vários edifícios registraram danos.

A Indonésia fica no ‘círculo de fogo do Pacífico’, um alinhamento de vulcões que ficam nos limites de placas tectônicas e falhas sísmicas.

Aceh, situada no extremo norte da ilha de Sumatra, foi devastada em 2004 por um terremoto submarino que provocou um gigantesco tsunami. A tragédia deixou mais de 170.000 mortos na Indonésia e dezenas de milhares em outros países do Oceano Índico.

