Terremoto de 6 graus atinge o Japão e deixa pelo menos oito feridos

Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter sacudiu a Costa Sudoeste do Japão nesta sexta-feira (21), perto da cidade de Kurayoshi. O epicentro do tremor de terra foi registrado a uma profundidade de 11 quilômetros, na província de Tottori, de acordo com o Instituto Geológico Norte-Americano (USGS). A informação é da Agência Ansa.

Apesar da forte intensidade do terremoto, o Japão não emitiu alerta de tsunami. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas e algumas construções sofreram danos leves. O aeroporto da região suspendeu as operações devido aos abalos secundários, e testemunhas disseram que este foi o maior terremoto sentido nos últimos anos.

Pela posição geográfica do Japão (em uma das áreas sísmicas mais fortes do planeta e no limite da placa tectônica euroasiática), os terremotos e tsunamis são comuns no país. Em 2011, um tremor de 9 graus de magnitude atingiu o Japão e provocou um tsunami que, além de destruir cidades, danificou os reatores da Usina Nuclear de Fukushima.

Agência Brasil