Terremoto de 3.3 de magnitude é registrado em Borba; tremor é sentido em alguns pontos de Manaus

Um terremoto ocorreu, nesta quinta-feira (1º), no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus). De acordo com informações do Observatório Sismológico de Brasília (Obsis), o abalo sísmico de 3.3 de magnitude ocorreu às 06h44, em horário local.

O Pesquisador do Obsis, George França, afirmou que a região já tem um histórico de atividade sísmica. “Já tiveram tremores em 1921, em 1984, assim como em setembro, que foi bem fraco e nem foi notificado. E agora este que foi sentido até em Manaus. Esse tipo de acontecimento ocorre devido a região ter uma falha geológica que tem pequenos movimentos. E a população que mora próximo, acaba sentindo”, informou.

Conforme dados do Observatório, o último tremor registrado no Amazonas foi no dia no dia 27 de novembro, com 3.4 de magnitude, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

Portal EM TEMPO