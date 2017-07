Terra sem lei: motoristas de alternativos colocam vidas em risco na Zona Leste

Desrespeito com as leis de trânsito e abuso com os passageiros por parte de motoristas e cobradores de ônibus alternativos que circulam em Manaus são as principais reclamações dos usuários que dependem desse tipo de transporte diariamente. Ao todo, 260 ônibus circulam nas Zonas Leste, Norte e Sul da capital.

Na última segunda-feira (24), a reportagem teve acesso a um vídeo em que passageiros em pânico assistem à manobras perigosas do motorista de um ônibus alternativo. De acordo com o passageiro, que não quis ter o nome revelado, o “Amarelinho” iniciou uma perseguição, na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, após um caminhão bater na lateral do ônibus.

“A lotação parou no meio da rua lá na Avenida Margarita e o caminhão ficou buzinado. Como ele não deu passagem, o motorista do caminhão ficou irritado. Na bola do Nova Cidade, a lotação parou novamente. Ai o motorista do caminhão subiu no meio fio e saiu levando a traseira do ônibus alternativo”, relatou o passageiro.

Motoristas de carros compactos relatam que acessórios nas rodas dos ônibus são utilizados para arranhar carros e derrubar motoqueiros – Foto/Elias Pedroza

Ainda de acordo com o passageiro do ônibus alternativo, havia idosos e crianças no lotação. Os usuários ficaram totalmente assustado com a situação. A perseguição durou mais de cinco minutos e só terminou na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras.

Para o camelô, Francisco Flavio, a zona leste virou terra sem lei para os ônibus alternativo. Todos os dias ele presencia imprudências graves na Avenida Autaz Mirim, próximo ao local onde trabalha.

“A maioria desses ônibus são imprudentes, eles querem passar na frente de todos os carros, param em qualquer lugar. Aqui virou uma terra sem lei, o negócio deles é dinheiro. Até eu já fui vítima deles. Outro dia, a porta do meu carrinho ambulante estava aberta, uma lotação passou e bateu. Aqui nesse local é proibido eles pararem, mas ele não respeitam as placas de trânsito,” relatou o Camelô.

Ônibus param em qualquer local, sem paradas fixas

A comerciante Clenilde Melo relata que presenciou por diversas vezes os ônibus cometendo irregularidades. Segundo ela, os motoristas não costumam parar quando existe apenas idosos e crianças em um ponto de ônibus.

“As lotações não param para os idosos e crianças. Já presenciei isso várias vezes. Ele disputam corrida na Avenida Grande Circular, para ver quem pega mais passageiros. Infelizmente esse é a única opção de transporte rápido que temos aqui nas Zonas Leste e Norte, espero que o poder público tome as devidas providências para que isso acabe,” disse a comerciante.

De acordo com diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitoza, o órgão tem realizado diversas fiscalizações junto com agentes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), para inibir esses tipos de situação. Segundo ele, no Whatsapp do Detran existem inúmeras mensagens de reclamações sobre os ônibus alternativos, os “Amarelinhos”.

“Recebemos muitas mensagens informado sobre condutores que dirigem sem habilitação, da maneira como eles conduzem os carros, colocando em risco a vida dos passageiros. Eles são violentos, tanto que todas as vezes que realizamos fiscalizações, temos que levar o Batalhão de Choque da PM. Na última vez, eles fecharam uma avenida principal da Zona Leste em forma de protesto, e queriam nos agredir”, explicou o presidente do Detran.

Nota SMTU

A partir da denúncia da reportagem por meio do vídeo e das informações do veículo, a SMTU registrou uma ocorrência no Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) para tomar as providências. O veículo que aparece no vídeo será retido pela fiscalização da SMTU e o proprietário chamado para esclarecimentos.

