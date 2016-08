Termina nesta quarta prazo para inscrições no Vestibular e SIS da UEA

As inscrições para o Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2016, acesso 2017, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) terminam nesta quarta-feira (31). A coordenação lembra ainda que o prazo não será prorrogado. Serão disponibilizadas 3.272 vagas ofertadas para os 30 cursos com início em 2017.

As inscrições são realizadas através do site da UEA e só são efetivadas com o pagamento do boleto. A taxa de inscrição do Vestibular é R$ 50 e do SIS R$ 40. Neste ano, das 3272 vagas, 1.950 são ofertadas pelo edital do Vestibular e 1.322 por meio do edital do SIS.

Provas

As provas do SIS acontecerão no dia 22 de outubro e as do Vestibular, nos dias 23 e 24 de outubro. As provas serão realizadas a partir de 13h (horário de Manaus). A Comissão de Ingresso do Vestibular alerta para o fechamento dos portões de acesso aos locais da prova, impreterivelmente, às 12h50, horário de Manaus. O resultado final do Vestibular será divulgado no dia 21 de novembro.

Além das provas de conhecimentos Gerais, os candidatos aos cursos de Música, Dança e Teatro também serão submetidos à Prova de Habilidade Específica, de caráter classificatório e eliminatório. A prova será realizada na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizada na rua Leonardo Malcher, 1728, bairro Praça 14, em Manaus, de acordo com as datas e horários disponíveis no edital.

Com informações da assessoria