Termina hoje prazo para inscrição no ProUni para estudantes não matriculados

Os estudantes que quiserem concorrer a uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni) e que ainda não estão matriculados em instituição de ensino superior têm até as 23h59 desta sexta-feira (25) para fazer a inscrição. Para os estudantes que já estão matriculados, o prazo final é 30 de outubro.

As inscrições podem ser feitas pelo site do ProUni. Depois disso, os candidatos têm até dois dias úteis de prazo para se dirigir à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida.

Podem se inscrever para as vagas remanescentes do ProUni aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtiveram nota média igual ou superior a 450 pontos e superior a zero na redação.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em faculdades privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Agência Brasil

