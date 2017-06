Termina hoje prazo para candidatos se inscreverem na lista de espera do Sisu

A lista de espera é uma opção para quem não foi selecionado na chamada regular

Hoje (19) é o último dia para os candidatos se inscreverem na lista de espera, da edição deste ano, do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo termina às 23h59.

A lista de espera é uma opção para quem não foi selecionado na chamada regular ou foi aprovado somente para a segunda opção de curso, independentemente de ter feito ou não a matrícula.A convocação dos aprovados para a matrícula está prevista para o próximo dia 26 e ficará por conta das instituições de ensino.

Lembrando que a lista de espera do Sisu é restrita à primeira opção de vaga do candidato.Para participar, basta acessar a página do Sisu na internet. É necessário ter em mãos o número de inscrição e a senha do Enem de 2016.

O Sisu oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Enem. Entre os critérios, os candidatos não podem ter tirado zero na redação do exame. Além disso, algumas instituições exigem notas mínimas para ingresso em determinados cursos. Na edição deste ano, estão disponíveis mais de 51 mil vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

