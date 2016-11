Terceirizados trabalham para Semed sem receber há meses e ameaçam fazer manifestação

Cerca de 300 funcionários da empresa LBC Serviços, que presta serviço de limpeza e conservação à Secretaria Municipal de Educação (Semed), denunciaram ao Portal EM TEMPO que estão há dois meses sem receber salários. Segundo eles, apenas vales de alimentação e vales-transportes têm sido repassados pela empresa. Eles afirmaram que irão fazer um protesto, na manhã da próxima quarta-feira (16), na frente da sede da empresa, situada na avenida Darcy Varga, Zona Centro-Sul da capital.

Duas funcionárias da Escola Municipal Professor Paulo Graça, localizada no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, denunciaram o descaso. Segundo elas, a empresa e nem a Semed se pronunciaram sobre os atrasos. Uma delas acredita que a empresa mantém os vales-transportes e a alimentação em dia para que os terceirizados não faltem e mantenham os serviços.

“São dois meses sem saber o que é receber salário. Pagam somente os vales-transportes e os vales de alimentação para não pararmos as atividades. Devido à crise, eles acreditam que as pessoas temem perder os seus empregos e ficam enrolando. Eles sabem também que nós precisamos comprar nossos alimentos, mas também precisamos pagar nossas dívidas assim como qualquer outro cidadão”, disse uma servidora da LBC Serviços, que não quis se identificar.

“Não tenho medo de me identificar. Não tenho nada a perder. Não roubei e sim trabalhei, por isso, preciso receber”, disse Samia Nascimento, 40, mãe de quatro filhos. Ela é o arrimo da família e os mantém com um salário de apenas R$ 800 e mais R$ 150 que recebe do projeto do Bolsa Família.

Samia trabalha na empresa há dois anos e um mês e afirma que no início os pagamentos eram efetuados sem atrasos. “Há seis meses começou a oscilar. Temos colegas que temem serem presos por não pagarem as pensões alimentícias. Já outros estão sendo expulsos de suas casas por estarem devendo os aluguéis”, disse.

Previsões

Ainda conforme Samia, os funcionários procuram a supervisão da empresa, que indicou que os funcionários insatisfeitos procurem o Ministério Público do Trabalho e Justiça Trabalhistas para denunciar o caso. “Ligamos sempre para pedir satisfação. Dizem que vão pagar dia 15, não pagam, adiam para o dia 30 e é sempre a mesma coisa. Pois em algumas ocasiões, já chegamos até a acumular três meses de salários atrasados. Aí eles vêm e quitam somente um mês e ficam mais dois meses para pagar. Mandam a gente procurar os nossos direitos”, revelou.

Nota

Através de nota, a Semed informou que há recurso em caixa para pagar a LBC, mas a empresa ainda não apresentou a documentação exigida por Lei, conforme o contrato firmado. Sem os documentos, a secretaria fica impedida de efetuar qualquer repasse. A mesma comunica, também, que a empresa já foi notificada a apresentar a documentação.

Por telefone, a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO tentou entrar em contato com a Empresa LBC Serviços pelo telefone 3085-4392, mas ninguém atendeu as ligações.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO