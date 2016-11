Terceirizados do HPS 28 de Agosto voltam a protesta por pagamento de direitos trabalhistas

Ainda na esperança de receber o pagamento de direitos trabalhistas, funcionários da empresa D. Flores, investigada pela Polícia Federal (PF) durante a operação ‘Maus Caminhos’, terceirizados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, realizaram novo protesto na manhã desta terça-feira (31). Dessa vez, o ato reuniu 30 trabalhadores e teve concentração em frente à sede do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas (Seeaceam), localizada na rua Luiz Antony, bairro Centro, Zona Sul.

Os manifestantes justificam que a ação tem por objetivo buscar respostas das autoridades, como forma de tentar resolver, da melhor maneira possível, o pagamento de meses trabalhos que já somam, juntos, R$ 4 mil para cada funcionário.

“Estamos vivenciando uma luta diária para que o Estado assuma a dívida dessas empresas terceirizadas, pois querendo ou não, o serviço foi prestado diretamente em hospitais do governo”, informou Sonia Souza, 44, assistente de serviços gerais.

Sonia destaca, ainda, que a direção do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto (HPS) revelou aos funcionários terceirizados que o Estado já possui dinheiro para quitar a dívida com os servidores. “Eles disseram que a gente precisa pressionar o Seeaceam, pois é o único órgão que pode agilizar o pagamento, visto que o Estado já possuí o dinheiro em contas”, destacou.

Luciana Alves, 38, trabalha há três meses no HPS 28 de Agosto e disse que que os colegas de profissão já não tem mais o que comer em casa. “Falta dinheiro para a alimentação, transporte e caso alguém adoeça vai acabar morrendo, porque qualquer pessoa que precisa procurar algum hospital, já sente na pele o caos que está a saúde pública no Amazonas”, frisou.

Questionados sobre o posicionamento do sindicato da categoria em tentar solucionar o problema, os trabalhadores revelaram que a direção do Seeaceam alega que a cobrança tem que ser feita diretamente na sede da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas (DRT-AM), localizada no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

“Eles orientam que todos devem procurar a delegacia do trabalho e lá todos os nossos problemas serão revolvidos. Mas os fiscais de lá já orientam a gente a voltar para o sindicado, pois é o órgão responsável em representar na Justiça toda a categoria. Aí fica um jogo de chove e não molha e os maiores prejudicados somos nós, que além de não receber salários ainda somos feitos de idiotas”, informou Maria Valdeisa, 49.

O diretor do Seeaceam, Jones Castro, 48, informou à equipe do Portal EM TEMPO que o órgão já entrou com representação na Justiça do Trabalho para tentar revolver as questões trabalhistas.

“No início do mês de outubro, movimentamos ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-11ª Região), mas os trabalhadores têm que aguardar. Não adianta ficar aqui na porta do sindicato, porque quem vai decidir é a Justiça”, enfatizou Jones, destacando que o Seeaceam entrará, nos próximos dias, com uma ação civil pública no Ministério Público do Trabalho no Amazonas (MPT-AM) contra a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam) e a empresa D. Flores.

A reportagem tentou contato por telefone com a assessoria de comunicação da Susam, para tentar saber o tramite dos procedimentos adotados pelo governo em tentar resolver o problema, mas não obteve respostas.

Penúltima manifestação

Na noite do dia 27 de outubro, cerca de 180 funcionários da empresa D. Flores realizaram manifestação pacifica na frente ao HPS 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ypiranga, Zona Centro-Sul de Manaus, onde trabalham. Na ocasião, duas faixas da via foram bloqueadas.

A ação, que contou com a participaram de auxiliares de serviços gerais, telefonistas, recepcionistas, maqueiros e responsáveis por almoxarifado, reivindicava, justamente, o pagamento de quatro meses de salários atrasados, vale-transporte e ticket alimentação.

Na época, a equipe do EM TEMPO tentou entrar em contato com a Susam, mas também não obteve sucesso. O dono da empresa D. Flores, o empresário Davi de Azevedo Fores é um dos presos pela Polícia Federal na operação ‘Maus Caminhos’.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO