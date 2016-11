Terceirizados do 28 de Agosto são demitidos um dia após reivindicarem pagamento de salários atrasados

Após fazerem uma manifestação reivindicando o pagamento dos salários atrasados, cerca de 15 funcionários da empresa D. Flores, que presta serviços ao governo do Amazonas, foram demitidos na manhã desta quarta-feira (2). Eles faziam o serviço de limpeza e conservação no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. A demissão ocorreu um dia após os terceirizados protestarem na frente da sede do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas (Seeaceam), localizada na rua Luiz Antony, bairro Centro, Zona Sul.

De acordo com Maria Valdeísa Alfaia Soraes, 49, a empresa, que é investigada pela operação ‘Maus Caminhos’, foi desligada da empresa, mas que a direção do hospital teria dito que os funcionários continuariam trabalhando na unidade.

“Quando a D.Flores saiu, eles falaram para gente que íamos ser reaproveitados, mas aconteceu o contrário. Nós acabamos sendo demitidos. Nós ficamos sabendo que a lista dessas pessoas foi feita pela direção do hospital. Já nos informaram que o hospital está sujo pela falta de serviço”, disse.

Ainda conforme Maria Valdeísa, os funcionários irão em breve ao Ministério Público do Trabalho no Amazonas (MPT-AM) para resolver a questão.

A assessoria do hospital informou que os terceirizados são de competência da D.Flores, e que não tem jurisdição para demiti-los. Ainda destacou que a demissão não irá influenciar no serviço dentro da unidade de saúde. A assessoria negou qualquer problema n conservação do hospital, já que desde o dia 1º uma nova empresa terceirizada passou a trabalhar no local.

