Terceirizados da Semsa realizam manifestação por salários atrasados nesta segunda

Funcionários da empresa D. Flores, terceirizada da Secretária Municipal de Saúde (Semsa), prometem realizar uma manifestação na tarde da próxima segunda-feira (12). Eles reivindicam dois meses de salários atrasados, falta de pagamento do vale-transporte e irregularidades no fornecimento de almoço. O ato ocorrerá em frente à empresa, localizada na rua Emílio Moreira, bairro da Praça 14, na Zona Sul de Manaus.

Segundo um dos organizadores do ato, Jander Auzier, a secretária fiscal da Semsa, que ele não soube informar o nome, comprovou que a pasta teria efetuado o repasse para a terceirizada pagar os funcionários.

“Estamos há dois meses com salários atrasados. Eles fornecem almoço quando querem. Nós pagamos o transporte do nosso próprio bolso. Como eles prestam serviço para órgão público, dizem que a prefeitura não repassa dinheiro à empresa. Já procuramos a Semsa e a secretária fiscal comprovou o repasse de R$ 244 mil, feito no último dia 28, entretanto, não estão nos pagando por que não querem”, afirmou Jander.

Conforme o funcionário, a empresa, além de fornecer serviços ao órgão da prefeitura, também abastece a distribuição de material de higiene aos prontos socorros estaduais, além de macas, atendentes e agentes de portaria.

Ainda de acordo com Jander, a empresa também estaria assinando a carteira dos funcionários em uma função que eles não exercem para pagar salários menores, caracterizando assim desvio de função.

“Eles assinam nossa carteira como auxiliar de serviços gerais e trabalhamos como agente de endemias. Fazem isso para pagarem apenas R$ 1.156 mensais aos funcionários, quando deveríamos estar recebendo R$ 1.800”, explicou Jander Auzier.

O funcionário informou ainda que, após inúmeras reclamações de funcionários, a Semsa cortou o contrato com a empresa.

A reportagem do EM TEMPO Online tentou entrar em contato com a empresa D. Flores pelo número XXXXX– 8556, mas não obteve resposta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já efetuou o pagamento para a referida empresa e vai cobra-la para que ela realize o pagamento dos funcionários, sob pena de penalidades no contrato.

Por João Paulo Oliveira