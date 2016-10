Terceirizados da saúde contestam Susam e afirmam que pagamento só será feito no dia 25

Diferente do que foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazona (Susam), por meio de nota na tarde de quinta-feira (20), onde foi confirmado para esta sexta-feira (21) o pagamento da primeira parcela dos funcionários das empresas Total Saúde e Serviços Médicos, Enfermagem LTDA e da Salvare Serviços Médicos, os terceirizados só devem receber a partir da próxima terça-feira (25). A informação foi repassada pelo presidente dos Sindicatos dos Condutores de Ambulâncias do Amazonas, Manuel Araújo Lima, que recebeu esta data da procuradoria do Ministério Público do Trabalho (MPT-AM).

“O pagamento ainda não foi confirmado e não caiu na conta de nenhum servidor, até o final da manhã desta sexta. O governo do estado fala uma coisa e a procuradora federal do trabalho fala outra. A gente tem mais confiança no que a procuradora fala e o que ela nos disse é que os salários seriam pagos a partir de terça-feira. Porque eles estavam com o problema na folha e a Prodam estava com dificuldade de terminar o pagamento. E também pelo motivo de segunda-feira (24) ser feriado, os pagamentos começariam a ser feitos na terça, quarta e quinta-feira”, explicou.

Manuel confirmou que no momento apenas uma parcela do salário atrasado seria paga e que no dia 17 de novembro, as outras duas parcelas que faltam serão finalmente quitadas.

“Não temos mais paralisações previstas, mas o nosso problema agora é a falta de abastecimento das ambulâncias. Porque é tudo uma questão de burocracia. Até o momento estamos com todas as nossas ambulâncias sem abastecer, mas estamos aqui trabalhando. Porém, esse problema já está sendo resolvido, segundo a enfermeira responsável pelo setor”, disse.

A assessoria da Susam confirmou, por meio de nota de esclarecimento, que o pagamento da primeira parcela foi feito nesta sexta. As demais parcelas em atraso ainda não têm uma data para serem pagas aos funcionários.

Ainda segundo a nota, o titular da pasta, Pedro Elias de Souza, disse que independentemente da decisão judicial, a administração estadual tem ciência da importância da remuneração profissional dado seu caráter alimentar. O secretário ainda ressaltou que, por não possuir vínculo empregatício com os funcionários terceirizados, buscou-se junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) respaldo para fins de solução da demanda, oportunidade na qual o referido órgão procedeu à indicação do procedimento jurídico adequado.

“Dessa forma, garante-se a normalidade do atendimento, sem prejuízos à população, ao mesmo tempo em que determinou a realização de medidas administrativas úteis e necessárias ao pagamento da remuneração dos empregados diretamente envolvidos com a prestação dos serviços de saúde nas unidades do estado, conforme Portaria 574/2016 – GSUSAM, datada de 18 de outubro”, descreve parte do documento.

Jornal EM TEMPO